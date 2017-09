ന്യൂഡല്‍ഹി: തന്റെ വിദേശ അക്കൗണ്ടുകള്‍ മരവിപ്പിച്ചെന്ന്‌ സിബിഐ സുപ്രീംകോടതിയെ അറിയിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരണവുമായി കാര്‍ത്തി ചിദംബരം രംഗത്ത്. ജെയിംസ് ബോണ്ട് ചിത്രങ്ങളില്‍ അകപ്പെട്ടത് പോലെയാണ് തനിക്ക് നേരെയുള്ള സിബിഐ നടപടികള്‍ തോന്നിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് കാര്‍ത്തി ചിദംബരം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

സിബിഐ സുപ്രീംകോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച സത്യവാങ്മൂലം ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് പി.ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

തനിക്ക് വെളിപ്പെടുത്താത്ത ആസ്തികളുണ്ടെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന സിബിഐ എന്തുകൊണ്ട് അത് ഏതെന്ന് പറയുന്നില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു.

എന്റേതോ കുടുംബത്തിന്റേതോ ഏതെങ്കിലും രേഖകളില്ലാത്ത ആസ്തികള്‍ കൈമാറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കില്‍ സര്‍ക്കാരിനായിരിക്കും അതിന്റെ ഉടമസ്ഥാവകാശമെന്ന് താന്‍ പരസ്യ പ്രസ്താവന നടത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും കാര്‍ത്തി ചിദംബരം പറഞ്ഞു.

Secret/Undisclosed Accounts/Properties, Overseas trips to conceal them etc etc makes me feel like I am part of a @007 movie :) :)

I could explain KYC, PEP, LRS etc but it will be an exercise in futility to those who are taken in by hyperbole :)