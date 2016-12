ന്യൂഡല്‍ഹി: ഫാദര്‍ ടോം ഉഴുന്നാലിന്റെ മോചനത്തിന് സാധ്യമായ എല്ലാക്കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുമെന്ന് വിദേശകാര്യമന്ത്രി സുഷമാ സ്വരാജ്. ഫാദറിന്റെ വീഡിയോ കണ്ടുവെന്നും ഫാദര്‍ ഇന്ത്യന്‍ പൗരനാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവന്‍ വിലപ്പെട്ടതാണെന്നും മോചനത്തിനുവേണ്ടിസാധ്യമായതെല്ലാം ചെയ്യുമെന്നുമാണ് സുഷമാ സ്വരാജ് ട്വീറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചത്.



I have seen the video from Fr Tom. He is an Indian citizen and the life of every Indian is most precious for us. /1