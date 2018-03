മുംബൈ: കര്‍ഷകര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി പൂര്‍ണമായും കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ എഴുതിത്തള്ളണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭം ശക്തമാകുന്നു. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി നടത്തുന്ന 30,000 കര്‍ഷകരുടെ പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് ഞായറാഴ്ച സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുമ്പില്‍ എത്തിച്ചേരുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

സിപിഎമ്മന്റെ കര്‍ഷക സംഘടനയായ ആഖില ഭാരതീയ കിസാന്‍ സഭയാണ് പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നല്‍കുന്നത്. ചൊവ്വാഴ്ച നാസിക്കിലെ സിബിഎസ് ചൗക്കില്‍നിന്നാണ് പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ച് ആരംഭിച്ചത്. വെള്ളിയാഴ്ച താനെയിലെത്തിയ മാര്‍ച്ചില്‍ കര്‍ഷകരുടെ പങ്കാളിത്തം വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. പ്രതിദിനം ശരാശരി 35 കിലോമീറ്ററാണ് കര്‍ഷക ജാഥ സഞ്ചരിക്കുന്നത്. മാര്‍ച്ച് മുംബൈയില്‍ എത്തിച്ചേരുമ്പോഴേക്കും ഒരു ലക്ഷം കര്‍ഷകര്‍ മാര്‍ച്ചില്‍ അണിചേരുമെന്നാണ് കരുതുന്നത്.

കാര്‍ഷിക കടങ്ങള്‍ പൂര്‍ണമായും എഴുതിത്തള്ളുക എന്നതു കൂടാതെ വനഭൂമി കൃഷിക്കായി വിട്ടുനല്‍കുക, സ്വാമിനാഥന്‍ കമ്മീഷന്‍ നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുക, വിളനാശം സംഭവിച്ച കര്‍ഷകര്‍ക്ക് ഏക്കറിന് 40,000 രൂപവീതം നല്‍കുക, മഹാരാഷ്ട്രയുടെ ജലം ഗുജറാത്തിന് വിട്ടുനല്‍കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കുക തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങളാണ് കര്‍ഷകര്‍ ഉയര്‍ത്തുന്നത്.

ഇപ്പോള്‍ കര്‍ഷകര്‍ ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്ന ആവശ്യങ്ങള്‍ രണ്ടുവര്‍ഷങ്ങളായി ഉന്നയിക്കുന്നവയാണെന്ന് കിസാന്‍ സഭ ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി അജിത് നവാലെ പറയുന്നു. എന്നാല്‍ ഇതുവരെ ഇക്കാര്യങ്ങളില്‍ നടപടികളൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് പരിഹാരം കാണാന്‍ അവശ്യമായതിലധികം സമയം നല്‍കിക്കഴിഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്കു പരിഹാരം കാണുന്നതുവരെ നിയമസഭാ പരിസരത്തുനിന്ന് പിന്‍മാറില്ല. പ്രഖ്യാപനങ്ങളല്ല, ആവശ്യങ്ങള്‍ നടപ്പാക്കുകയാണു വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

