ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് നിയമസഭയുടെയും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വസതിയുടെയും മുന്നില്‍ പ്രതിഷേധത്തിന്റെ ഭാഗമായി കര്‍ഷകര്‍ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിക്ഷേപിച്ച സംഭവത്തില്‍ അഞ്ച് പോലീസുകാര്‍ക്ക് സസ്‌പെന്‍ഷന്‍. കൃത്യനിര്‍വഹണത്തില്‍ വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന കാരണം കാണിച്ച് നാല് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍മാരെയും ഒരു സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറെയു സര്‍ക്കാര്‍ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായി ഹിന്ദുസ്ഥാന്‍ ടൈംസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

നൂറുകിലോ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് 487 രൂപ താങ്ങുവില പ്രഖ്യാപിച്ച സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനത്തില്‍ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് കര്‍ഷകര്‍ ശനിയാഴ്ച പ്രതിഷേധവുമായെത്തിയത്. താങ്ങുവില ആയിരം രൂപയാക്കണമെന്നായിരുന്നു കര്‍ഷകരുടെ ആവശ്യം. ശനിയാഴ്ച അതിരാവിലെയാണ് കര്‍ഷകര്‍ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് യോഗിയുടെ വസതിക്കു മുന്നില്‍ നിക്ഷേപിച്ചത്.

കനത്ത സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുള്ള വിധാന്‍ സഭാ മാര്‍ഗ്, കാളിദാസ് മാര്‍ഗ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ ഇരുട്ടിന്റെയും മഞ്ഞിന്റെയും മറപറ്റി കര്‍ഷകര്‍ കടക്കുകയും നൂറുകണക്കിന് ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിക്ഷേപിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഇരുപാതകളിലൂടെയും വാഹനങ്ങള്‍ കടന്നു പോവുക കൂടി ചെയ്തതോടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ചതഞ്ഞരയുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്യപ്പട്ട സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടറും രണ്ട് പോലീസുകാരും ഗൗതംപാലി സ്‌റ്റേഷനില്‍നിന്നുള്ളവരാണ്. മറ്റു രണ്ടു പേര്‍ ഹസ്രത്ഗഞ്ച് സ്‌റ്റേഷനില്‍നിന്നുള്ളവരാണ്. ഒരു മിനി ട്രക്കില്‍ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് നിക്ഷേപിക്കുന്നത് പോലീസുകാരില്‍ ഒരാള്‍ കണ്ടിരുന്നു. വാഹനത്തിന്റെ നമ്പര്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നും അന്വേഷണം പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും എസ് പി ദീപക് കുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

ഉരുളക്കിഴങ്ങ് നിക്ഷേപിച്ച വാഹനങ്ങള്‍ കര്‍ഷകരുടേതാണെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞെന്നും നടപടി ഉടന്‍ സ്വീകരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. അതേസമയം കര്‍ഷകര്‍ ഉപേക്ഷിച്ച ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പെറുക്കിയെടുക്കാന്‍ നിരവധിയാളുകളാണ് സ്ഥലത്തെത്തിയിരുന്നത്. ഇരുപാതകളും വൃത്തിയാക്കാന്‍ ശുചീകരണത്തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഏറെ പാടുപെടേണ്ടിയും വന്നിരുന്നു.

