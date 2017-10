ഭോപ്പാല്‍: മധ്യപ്രദേശിലെ ബുന്ദേല്‍ഖണ്ഡില്‍ സമരം ചെയ്ത കര്‍ഷകരെ വിവസ്ത്രരാക്കി ഇരുത്തിയ പോലീസ് നടപടിക്കെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധം.

ചൊവ്വാഴ്ചയാണ് ഒരു കൂട്ടം കര്‍ഷകരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് വിവസ്ത്രരാക്കി സ്റ്റേഷനിലിരുത്തിയത്‌.

ഇതിന്റെ ചിത്രങ്ങള്‍ വലിയ തോതില്‍ പ്രചരിച്ചതോടെ ബി.ജെ.പി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പ്രതിപക്ഷ കക്ഷികള്‍ രംഗത്തെത്തി.

തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ അംഗീകരിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം സര്‍ക്കാര്‍ ഓഫീസിന്‌ മുന്നിലാണ് കര്‍ഷകര്‍ സമരം ചെയ്തത്. സമരം പോലീസ് തടഞ്ഞതോടെ സംഘര്‍ഷാവസ്ഥയിലെത്തുകയും കര്‍ഷകര്‍ക്കെതിരെ പോലീസ് ലാത്തിച്ചാര്‍ജ് നടത്തുകയും കണ്ണീര്‍ വാതകം പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു.

തുടര്‍ന്ന് കര്‍ഷകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത്‌ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി മര്‍ദിക്കുകയും വിവസ്ത്രരാക്കി ഇരുത്തുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് കര്‍ഷകര്‍ പറഞ്ഞു. നാല് മണിക്കൂറോളം ഇവരെ പോലീസ് കസ്റ്റഡിയില്‍ വിവസ്ത്രയാക്കി ഇരുത്തിയതായി ആരോപണമുണ്ട്.

"കര്‍ഷകരെ രക്ഷിക്കൂ" എന്ന മുദ്രാവാക്യവുമായി യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംഘടിപ്പിച്ച പ്രതിഷേധ മാര്‍ച്ചിനെത്തിയവരോടായിരുന്നു പോലീസിന്റെ ക്രൂരത. മാര്‍ച്ച് പോലീസ് തടയുകയും കളക്ടര്‍ക്ക് നിവേദനം നല്‍കാന്‍ മൂന്നു പേര്‍ക്ക് അനുമതി കിട്ടിയതായും യൂത്ത് കോണ്‍ഗ്രസ് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്റ് കുനാല്‍ ചൗധരി പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ നിവേദനം സ്വീകരിക്കാന്‍ കളക്ടര്‍ കൂട്ടാക്കിയില്ലെന്നും യാതൊരു പ്രകോപനവും കൂടാതെ പോലീസ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ക്ക് നേരെ ലാത്തിച്ചാര്‍ജും കണ്ണീര്‍വാതകവും പ്രയോഗിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുനാല്‍ ആരോപിക്കുന്നു. പ്രതിഷേധ പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുത്ത് ട്രാക്ടറില്‍ മടങ്ങുകയായിരുന്ന കര്‍ഷകരെ പിടികൂടിയാണ് പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ കൊണ്ടുപോയി മര്‍ദിക്കുകയും വിവസ്ത്രരാക്കി ഇരുത്തുകയും ചെയ്തതെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിക്കുന്നത്‌.

പോലീസുകാര്‍ മന:പൂര്‍വം കര്‍ഷകരെ അപമാനിക്കുകയും ആക്ഷേപിക്കുകയുമായിരുന്നുവെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ആരോപിച്ചു. എന്നാല്‍ സമരം സംഘടിപ്പിച്ച് സംഘര്‍ഷമുണ്ടാക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചത് കോണ്‍ഗ്രസാണെന്ന് ബി.ജെ.പിയും ആരോപിച്ചു. ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു തരത്തിലുള്ള സമരത്തെയും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി ശിവരാജ് സിങ് ചൗഹാന്‍ പറഞ്ഞു. ചിത്രങ്ങള്‍ വന്‍ വിമര്‍ശനത്തിന് ഇടയാക്കിയതോടെ സര്‍ക്കാര്‍ സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. ചിത്രങ്ങള്‍ സഹിതം മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷനെ സമീപിക്കാന്‍ ഒരുങ്ങുകയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്‌

വിവസ്ത്രയാക്കി കര്‍ഷകരെ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷനില്‍ ഇരുത്തിയ ചിത്രങ്ങള്‍ സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. കൈയില്‍ ചുരുട്ടിപിടിച്ച വസ്ത്രവുമായി കര്‍ഷകര്‍ പോലീസ് സ്‌റ്റേഷന് പുറത്ത് നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രവും പുറത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ നല്‍കാന്‍ പോലീസ് അധികൃതരോട് നിര്‍ദേശിച്ചതായി സംസ്ഥാന ആഭ്യന്തര മന്ത്രി ഭൂപേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു.

#BREAKING -- Farmers beaten up, stripped in lockup by police following their protest to declare Tikamgarh district of MP as drought-hit. pic.twitter.com/X8bOsBCEC7