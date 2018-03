ബെംഗളൂരു: വ്യാജവാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചതിന് ഓണ്‍ലൈന്‍ വാര്‍ത്താ പോര്‍ട്ടലായ പോസ്റ്റ് കാര്‍ഡ് ന്യൂസിന്റെ സഹസ്ഥാപകന്‍ മഹേഷ് വിക്രം ഹെഗ്‌ഡെ അറസ്റ്റില്‍. വ്യാഴാഴ്ചയാണ് ഇയാള്‍ അറസ്റ്റിലായത്. വ്യാജവും സാമുദായിക സ്പര്‍ധയുണ്ടാക്കുന്നതുമായ വാര്‍ത്ത പ്രചരിപ്പിച്ചെന്നാണ്‌ ഇയാള്‍ക്കെതിരെ ചുമത്തിയിരിക്കുന്ന കുറ്റങ്ങള്‍.

ജൈന സന്യാസിയായ ഉപാധ്യായ മായാങ്ക് സാഗര്‍ജി മഹാരാജ് ഉള്‍പ്പെട്ട റോഡ് അപകടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ട്വീറ്റാണ് മഹേഷിന്റെ അറസ്റ്റിന് കാരണമായത്. മദ്യപിച്ച മുസ്‌ലിം യുവാവ്‌ ഓടിച്ച ബൈക്കാണ് മഹാരാജിനെ ഇടിച്ചതെന്നാണ് മഹേഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഇത് പോസ്റ്റ് കാര്‍ഡ് ന്യൂസിന്റെ ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ പേജിലും ട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടു.

"വളരെ ദുഃഖകരമായ വാര്‍ത്ത. കര്‍ണാടകയില്‍ ഇന്നലെ ജൈന മുനി മുസ്‌ലിം യുവാവിനാല്‍ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു. സിദ്ധരാമയ്യയുടെ കര്‍ണാടകയില്‍ ആരും സുരക്ഷിതരല്ല" എന്നായിരുന്നു സംഭവത്തിനു ശേഷം മഹേഷ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

പിന്നീട് പോസ്റ്റ് കാര്‍ഡ് ന്യൂസിന്റെ ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടിലും ഇത് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു. മഹേഷാണ് ഈ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ഈ ട്വീറ്റ് നിരവധി തവണ റീട്വീറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ട്വിറ്ററില്‍ പിന്തുടരുന്നയാളാണ് മഹേഷ്. ജൈന സന്യാസിക്ക് അപകടം പറ്റിയ വാര്‍ത്ത തെറ്റായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടതെന്ന് പോലീസ് പറഞ്ഞു.

#Bengaluru: Postcard News founder #MaheshHegde arrested by Central Crime Branch on charges of running fake & communally sensitive news. pic.twitter.com/PzC4RryROL