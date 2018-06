ചെന്നൈ: തൂത്തുക്കുടി സ്റ്റെര്‍ലൈറ്റ് പ്ലാന്റിനെതിരെ പ്രതിഷേധം നടത്തിയവര്‍ക്ക് നേരെ പോലീസ് വെടിവച്ചത് ഏത് സാഹചര്യത്തിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കണമെന്ന് തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിനോട് മദ്രാസ് ഹൈക്കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. ജൂണ്‍ 6നകം മറുപടി നല്‍കണമെന്നാണ് കോടതി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

മെയ് 22നാണ് 13 പേരുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ തൂത്തുക്കുടി വെടിവയ്പ് നടന്നത്. 102 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിഷേധങ്ങള്‍ ശക്തമാകുകയും വിമര്‍ശനങ്ങളുയരുകയും ചെയ്തതോടെ പ്ലാന്റ് അടച്ചുപൂട്ടാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിടുകയും ചെയ്തു.

പോലീസ് വെടിവെയ്പ്പിനെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ നാലംഗ സമിതിയെ നിയോഗിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശകമ്മീഷന്‍ സംസ്ഥാനപോലീസ് മേധാവിക്ക് നോട്ടീസയച്ചിരുന്നു. ക്രൈബ്രാഞ്ച്-ക്രൈം ഇന്‍വെസ്റ്റിഗേഷന്‍ ഡിപ്പാര്‍ട്ട്‌മെന്റാണ് ഇപ്പോള്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത്.

