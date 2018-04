ന്യൂഡല്‍ഹി: 12 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് മാത്രമല്ല എല്ലാ ബലാത്സംഗക്കേസുകളിലെയും പ്രതികള്‍ക്ക് വധശിക്ഷ ഉറപ്പാക്കണമെന്ന് നിര്‍ഭയയുടെ അമ്മ ആശാദേവി. എല്ലാ ബലാത്സംഗികളും ഉറപ്പായും വധശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിക്കപ്പെടേണ്ടവരാണെന്നും അവര്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

'കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കൊണ്ടുവന്ന പുതിയ നിയമം വളരെ നല്ല ചുവട് വയ്പാണ്. പക്ഷേ, പീഡനത്തിനിരയാവുന്ന 12 വയസ്സിന് മുകളിലുള്ളവര്‍ക്കും നീതി ലഭിക്കേണ്ടേ. ബലാത്സംഗത്തോളം ഹീനമായ കുറ്റകൃത്യം വേറെയില്ല, അതിനോളം വലിയ വേദനയും വേറെയില്ല. എല്ലാ ബലാത്സംഗികളും തൂക്കിലേറ്റപ്പെടേണ്ടരാണ്.' ആശാ ദേവി പറഞ്ഞു.

പോക്‌സോ നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തി, 16 വയസ്സില്‍ താഴെയുള്ള പെണ്‍കുട്ടികളെ ബലാത്സംഗം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് കടുത്ത ശിക്ഷ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള ഓര്‍ഡിനന്‍സിന് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കഴിഞ്ഞദിവസമാണ് അംഗീകാരം നല്കിയത്. രാഷ്ട്രപതി ഇന്ന് ഒപ്പ് വച്ചതോടെ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് നിയമമാവുകയും ചെയ്തു.

