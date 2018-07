ബാലിയ(ഉത്തര്‍ പ്രദേശ്): സ്ത്രീകള്‍ക്കെതിരായ ലൈംഗികാതിക്രമങ്ങള്‍ തടയാന്‍ രാമന്‍ നേരിട്ടുവന്നാലും കഴിയില്ലെന്ന് ബിജെപി എം.എല്‍.എ. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ബരിയയില്‍ നിന്നുള്ള എംഎല്‍എ ആയ സുരേന്ദ്ര സിങ്ങാണ് വിവാദ പ്രസ്താവനയുമായി രംഗത്ത് വന്നത്.

ഭഗവാന്‍ രാമന്‍ ഭൂമിയില്‍ നേരിട്ടിറങ്ങി വന്നാല്‍ പോലും പീഡനങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനാകില്ല, സമൂഹത്തിലെ പുഴുക്കുത്തുകളാണ് ഇത്തരം സംഭവങ്ങളെന്നും സുരേന്ദ്ര സിങ് പറഞ്ഞു. ഭരണഘടന ഉപയോഗിച്ചല്ല സ്ത്രീകള്‍ക്കും പുരുഷന്‍മാര്‍ക്കും കുട്ടികള്‍ക്കും നല്ല സംസ്‌കാരം പകര്‍ന്നു നല്‍കി, മൂല്യങ്ങളിലൂടെ സ്വന്തം കുടുംബത്തെ പോലെ മറ്റുള്ളവരെ സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തികള്‍ നിയന്ത്രിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഭീതിയുണര്‍ത്തിയിരുന്ന കുറ്റവാളികളെ പോലീസ് ഏറ്റുമുട്ടലുകളില്‍ കൂടി ഇല്ലാതാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ സ്ത്രീകളെ പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ ഇങ്ങനെയല്ല നേരിടേണ്ടത്. അത്തരക്കാരെ കല്‍ത്തുറുങ്കിലടയ്ക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. പീഡനങ്ങള്‍ തടയാന്‍ കുട്ടികളില്‍ ധാര്‍മികത വളര്‍ത്തേണ്ടത് സമൂഹത്തിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തമാണെന്നും എംഎല്‍എ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

പീഡനങ്ങള്‍ വര്‍ധിക്കുന്നതില്‍ സ്മാര്‍ട്ട്ഫോണുകളെയും മാതാപിക്കളെയും കുറ്റപ്പെടുത്തി കൊണ്ടും വേശ്യകള്‍ സര്‍ക്കാരുദ്യോഗസ്ഥരേക്കാള്‍ മികച്ചവരാണെന്നും മറ്റുമുള്ള വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ മുമ്പും സുരേന്രര്‍ സിങ് നടത്തിയിരുന്നു. ഉന്നാവ് പീഡന കേസില്‍ ജയിലിലായ ബിജെപി എംഎല്‍എ കുല്‍ദീപ് സിങിനെ പിന്തുണച്ച് വിവാദം സൃഷ്ടിക്കുകയും ചയെ്തിട്ടുണ്ട്.

