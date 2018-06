ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരിലെ ബന്ദിപ്പുരില്‍ ഭീകരവാദികളും സുരക്ഷാസേനയും തമ്മിലുണ്ടായ ഏറ്റുമുട്ടലില്‍ നാലു ഭീകരവാദികളെ വധിച്ചു. ഏറ്റുമുട്ടല്‍ തുടരുകയാണ്.

ഭീകരരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഇന്നു പുലര്‍ച്ചെ സൈന്യം പ്രദേശത്ത് തിരച്ചില്‍ ആരംഭിച്ചത്. കൊല്ലപ്പെട്ട ഭീകരര്‍ ഏത് സംഘടനയില്‍പ്പെട്ടവരാണെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായിട്ടില്ല.

#UPDATE J&K: Encounter in Bandipora between security forces and terrorists underway, four terrorists have been killed so far pic.twitter.com/uYQl77YoYr