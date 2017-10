മുംബൈ: എല്‍ഫിന്‍സ്റ്റണ്‍ റോഡ് ട്രെയിന്‍ സ്‌റ്റേഷനിലെ നടപ്പാതയുടെ പുനര്‍നിര്‍മാണത്തിന് പട്ടാളത്തിന്റെ സഹായം തേടിയ മഹാരാഷ്ട്ര സര്‍ക്കാരിനെതിരെ രൂക്ഷവിമര്‍ശം.

2018 ജനുവരി 31-നുള്ളില്‍ നടപ്പാതയുടെ പുനര്‍നിര്‍മാണം പട്ടാളം പൂര്‍ത്തിയാക്കുമെന്ന് ഇന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. ഇതിനു പിന്നാലെയാണ് സര്‍ക്കാര്‍ നീക്കത്തിനെതിരെ പഞ്ചാബ് മുഖ്യമന്ത്രി ക്യാപ്റ്റന്‍ അമരിന്ദര്‍ സിങ്, ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള തുടങ്ങിയവര്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ വിമര്‍ശനവുമായെത്തിയത്.

പട്ടാളത്തിന്റെ സേവനം സിവിലിയന്‍ ജോലികള്‍ക്ക് ഉപയോഗപ്പെടുത്തരുതെന്നായിരുന്നു അമരിന്ദറിന്റെ പ്രതികരണം.

The @adgpi job is to train for war, not to be used for civilian works @nsitharaman ji. Don’t divert defence resources to civilian jobs(1/2). — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 31, 2017

You’re doing what General Kaul did with the 4th Div before 1962 war with China. It will set a very bad precedent. Pls avoid. (2/2) — Capt.Amarinder Singh (@capt_amarinder) October 31, 2017

"മുമ്പ് അങ്ങേയറ്റം അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളിലായിരുന്നു സൈന്യത്തെ വിളിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോള്‍ ഇത് സ്പീഡ് ഡയലിലെ ഒന്നാമത്തെ നമ്പറായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു"- ഒമര്‍ അബ്ദുള്ള ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

The army was to be a measure of last resort to be called upon in extreme emergency. Now it seems like it’s the 1st number on the speed dial. https://t.co/9e9hJOgDTY — Omar Abdullah (@OmarAbdullah) October 31, 2017

പ്രതിരോധമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍, റെയില്‍വേ മന്ത്രി പീയുഷ് ഗോയല്‍ എന്നിവര്‍ക്കൊപ്പം ഇന്ന് എല്‍ഫിന്‍സ്റ്റണ്‍ റോഡ് സ്‌റ്റേഷന്‍ സന്ദര്‍ശിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് ഫഡനാവിസിന്റെ പ്രഖ്യാപനമുണ്ടായത്.

"കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില്‍ നടപ്പാതയുടെ നിര്‍മാണം പൂര്‍ത്തിയാക്കാന്‍ സാധിക്കുമെന്ന് പട്ടാളം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്"- ഫഡ്‌നാവിസ് പറഞ്ഞു. എല്‍ഫിന്‍സ്റ്റണ്‍ ട്രെയിന്‍ സ്റ്റേഷന്‍ നടപ്പാത കൂടാതെ മറ്റു രണ്ട് മുംബൈ സബര്‍ബന്‍ സ്റ്റേഷനുകളിലെ നടപ്പാതയും നിര്‍മിക്കാന്‍ പട്ടാളത്തിന്റെ സേവനം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

നടപ്പാത നിര്‍മാണത്തിന് തയ്യാറായ പട്ടാളത്തിനും പ്രതിരോധ മന്ത്രി നിര്‍മലാ സീതാരാമനും നന്ദി അറിയിച്ചുകൊണ്ട് പീയുഷ് ഗോയലും ട്വീറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് എല്‍ഫിന്‍സ്റ്റണ്‍ റോഡ് സ്‌റ്റേഷനിലെ നടപ്പാത തകര്‍ന്നു വീണത്. അപകടത്തില്‍ 23 പേര്‍ക്ക് ജീവന്‍ നഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നു.