ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കേജ്രിവാളിനെതിരെ എഫ്‌ഐആര്‍ ഫയല്‍ ചെയ്യാന്‍ കേന്ദ്ര തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ നിര്‍ദേശം. വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ കോഴ വാങ്ങുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കെജ്രിവാള്‍ നടത്തിയ പ്രസ്താവനയുടെ പേരിലാണ് കമ്മിഷന്‍ നടപടി. ജനുവരി 31ന് മൂന്ന് മണിയ്ക്കകം നടപടിയെ കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ട് നല്‍കാനും കമ്മിഷന്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

'വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ 5000 രൂപ കോഴ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്ന മറ്റ് പാര്‍ട്ടിക്കാരോട് വോട്ടര്‍മാര്‍ 10,000 രൂപയെങ്കിലും ചോദിക്കണമെന്നും പുതിയ നോട്ട് മാത്രമേ വാങ്ങാവൂ' എന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ജനുവരി 8ന് നടത്തിയ പരാമര്‍ശം വിവാദമായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ജനുവരി 21ന്, 'മറ്റ് രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികളില്‍ നിന്ന് വോട്ട് ചെയ്യാന്‍ കോഴ വാങ്ങാമെന്നും എന്നാല്‍ വോട്ട് ആം ആദ്മിക്ക് മാത്രമേ ചെയ്യാവൂ' എന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു.

ഡല്‍ഹി മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശങ്ങളെ രൂക്ഷമായ ഭാഷയില്‍ വിമര്‍ശിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ രംഗത്തെത്തിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ കെജ്‌രിവാള്‍ തന്റെ നിലപാടില്‍ ഉറച്ചു നില്‍ക്കുകയും വിവാദ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ആവര്‍ത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്മീഷന്റെ ഇടപെടല്‍.

കെജ്‌രിവാളിന്റെ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ കോഴ വാങ്ങാന്‍ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതാണെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വിലയിരുത്തല്‍. ഇത്തരം പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ നടത്തുന്നത് കെജ്‌രിവാള്‍ ഒഴിവാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ അത് ആം ആദ്മി എന്ന പാര്‍ട്ടിയെ തന്നെ നിരാകരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്കെത്തിക്കുമെന്നും കമ്മീഷന്‍ ഓര്‍മ്മിപ്പിച്ചു.

EC fails to stop this. EC prevents me from saying-"Take money from them n vote 4 us". EC's msg - "vote 4 those who give u money" https://t.co/NppXPnlxIU