ജെറുസലേം: സൗദി അറേബ്യക്ക് മുകളിലൂടെ ഡല്‍ഹിയില്‍ നിന്നും ഇസ്രയേലിലെ ടെല്‍ അവീവിലേക്ക് ആരംഭിച്ച എയര്‍ ഇന്ത്യയുടെ വിമാന സര്‍വീസിനുള്ള അനുമതി എടുത്തു കളയണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് എല്‍ അല്‍ വിമാനക്കമ്പനി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചു. തങ്ങളുടെ സര്‍വീസിനേക്കാള്‍ രണ്ടുമണിക്കൂറെങ്കിലും ലാഭമുള്ള എയര്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസ് കമ്പനിയുടെ ഭാവി നശിപ്പിക്കുമെന്ന് കാണിച്ചാണ് അവര്‍ കോടതി കയറിയത്.

മാര്‍ച്ച് 22 മുതലാണ് എയര്‍ ഇന്ത്യ സര്‍വീസ് തുടങ്ങിയത്. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയും ഇസ്രയേലി പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിന്‍ നെതന്യാഹുവും തമ്മില്‍ കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം നടത്തിയ കൂടിക്കാഴ്ചക്കു ശേഷമാണ് ഈ വിമാന സര്‍വീസ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. എന്നാല്‍ കഴിഞ്ഞ ജനുവരിയിലാണ് സൗദിക്കു മുകളിലൂടെയാണ് വിമാനയാത്രയെന്ന കാര്യം വ്യക്തമായത്. ഇസ്രയേലി ഗതാഗത മന്ത്രി പോലും ചരിത്രപരമാണ് ഈ വിമാന സര്‍വീസെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു.

നയതന്ത്രബന്ധം മോശമായതു മുതല്‍ ഇസ്രയേലി വിമാന കമ്പനികള്‍ക്ക് തങ്ങളുടെ ആകാശം ഉപയോഗിക്കാന്‍ സൗദി അറേബ്യ അനുവദിക്കാറില്ല. നേരത്തേ ഇസ്രയേലിലേക്കുള്ള വിമാനങ്ങള്‍ക്കും അനുമതി നല്‍കിയിരുന്നില്ല. അതുകൊണ്ടു തന്നെ അടുത്ത കാലത്ത് മുംബൈയിലേക്ക് എല്‍ അല്‍ തുടങ്ങിയ വിമാന സര്‍വീസ് രണ്ടുമണിക്കൂറിലേറെ സമയം അധികം സഞ്ചരിച്ച് ചാവുകടലിനുമുകളിലൂടെയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നത്. അനാരോഗ്യകരമായ മത്സരത്തിന്റെ ഇരയാണ് തങ്ങളെന്ന് അല്‍ എല്‍ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

ഇന്ന് ഇന്ത്യയുടെ വിമാനത്തിന് അനുമതി കൊടുത്തു. നാളെ അത് തായ്‌ലന്റിനോ കിഴക്കുള്ള മറ്റെല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലേയും വിമാനസര്‍വീസുകള്‍ക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. അങ്ങനെ വന്നാല്‍ ആറായിരത്തിലേറെ ജോലിക്കാരുള്ള എല്‍ എല്‍ കമ്പനിയുടെ നഷ്ടം പ്രവചിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ ഇക്കാര്യം മനസ്സിലാക്കുന്നില്ലെന്ന് അല്‍ എല്‍ സിഇഒ ഗോയെന്‍ ഉസിഷ്‌കിന്‍ വ്യക്തമാക്കി.

Content Highlights: Israeli Airline El Al Appeals before supreme court Against Air India Flights Over Saudi Arabia