ന്യൂഡല്‍ഹി: ആധാര്‍ സംവിധാനത്തിനെതിരെ വിമര്‍ശനങ്ങളുമായി അമേരിക്കയുടെ ദേശീയ സുരക്ഷാ ഏജന്‍സി മുൻ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ എഡ്വേഡ് സ്‌നോഡന്‍ രംഗത്ത്. സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നത് ക്രിമിനല്‍ നടപടിയായി കണക്കാക്കിയാണ് നേരിടേണ്ടതെന്നും സ്‌നോഡന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ഇന്ത്യന്‍ ചാരസംഘടനയായ റോയുടെ മുന്‍ മേധാവി കെ.സി.വര്‍മ്മ എഴുതിയ ലേഖനവും സ്‌നോഡന്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സേവനങ്ങളിലേക്ക് കടക്കാന്‍ ഒട്ടും യോജിക്കാത്തവിധത്തില്‍ തയ്യാറാക്കിയ വാതിലാണ് ആധാര്‍ എന്നാണ് സ്‌നോഡന്‍ കുറ്റപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇന്ത്യയിലെ ടെലികോം കമ്പനികളും ബാങ്കുകളുമെല്ലാം ഇടപാടുകള്‍ക്ക് ആധാര്‍ നിര്‍ബന്ധമാക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം വിമര്‍ശിച്ചു.

ആധാര്‍ തിരിച്ചറിയല്‍ രേഖയാണെന്നും വ്യക്തിവിവരങ്ങളടങ്ങിയ ഡേറ്റാ സോഴ്‌സ് അല്ലെന്നുമുള്ള യുഐഡിഎഐയുടെ ട്വീറ്റിനെയും സ്‌നോഡന്‍ വിമര്‍ശിച്ചു. വ്യക്തിവിവരങ്ങള്‍, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകള്‍, ഓഹരിവിവരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയൊന്നും ഡേറ്റാബേസില്‍ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു യുഐഡിഎഐ പറഞ്ഞത്. എന്നാല്‍, ബാങ്കുകളും ആശുപത്രികളും സ്‌കൂളുകളും ഭൂവുടമകളുമെല്ലാം ആധാറിന്റെ പരിധിയില്‍ നിന്നൊഴിവാകണമെങ്കില്‍ നിയമം മൂലം മാറ്റിനിര്‍ത്തണമെന്നായിരുന്നു സ്‌നോഡന്റെ പ്രതികരണം.

Rarely do former intel chiefs and I agree, but the head of India's RAW writes #Aadhaar is being abused by banks, telcos, and transport not to police entitlements, but as a proxy for identity–an improper gate to service. Such demands must be criminalized. https://t.co/rRSn42XLlQ