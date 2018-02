ന്യൂഡല്‍ഹി: മുന്‍ ധനമന്ത്രി പി. ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് സിബിഐയുടെ രഹസ്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് ലഭിച്ചെന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്. എയര്‍സെല്‍-മാക്‌സിസ് കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുദ്രവെച്ച കവറില്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രേഖകളാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ജനുവരി 13ന് ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടില്‍ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് രേഖകള്‍ കണ്ടെടുത്തതെന്ന് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടില്‍നിന്ന് കണ്ടെടുത്തത് റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ ഒപ്പ് രേഖപ്പെടുത്താത്ത പകര്‍പ്പാണെന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് വ്യക്തമാക്കുന്നു. കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച റിപ്പോര്‍ട്ട് ചോര്‍ന്നതാകാമെന്നാണ് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് സിബിഐയെ ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചിട്ടുള്ളതായും രേഖയുടെ ഉള്ളടക്കം സിബിഐ സ്ഥിരീകരിച്ചുവരികയാണെന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ സിബിഐ അന്വേഷണം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. രഹസ്യ റിപ്പോര്‍ട്ട് എങ്ങനെ ചിദംബരത്തിന്റെ വീട്ടിലെത്തി എന്നതാണ് അന്വേഷണത്തിന് വിധേയമാക്കുകയെന്നും എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് വൃത്തങ്ങളെ ഉദ്ധരിച്ച് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു.

ED found an unsigned copy which means report was leaked from CBI. ED had brought this to knowledge of CBI. Content of the report has been verified by CBI. CBI has instituted an inquiry on how the report reached the residence of P Chidambaram: ED Sources