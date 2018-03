ന്യൂഡല്‍ഹി: പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്ക് തട്ടിപ്പു കേസ് അന്വേഷിക്കുന്ന ഇ ഡി (എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്) വജ്രവ്യാപാരി മെഹുല്‍ ചോക്‌സിയുടെ 41 വസ്തുവകകള്‍ കണ്ടുകെട്ടി. 1217.20 കോടിയുടെ മൂല്യമുള്ളവയാണ് ഇവ.

മെഹുലിനും അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്പനിയുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ളവയാണ് ഈ വസ്തുവകകള്‍. മുംബൈയിലെ 15 ഫ്‌ളാറ്റ്, 17 ഓഫീസുകള്‍, കല്‍ക്കത്തയിലെ ഷോപ്പിങ് മാള്‍, ആലിബാഗിലെ ഫാം ഹൗസ്, മഹാരാഷ്ട്രയിലെയും തമിഴ്‌നാട്ടിലെയും 231 ഏക്കര്‍ ഭൂമി എന്നിവയും കണ്ടുകെട്ടിയവയില്‍ ഉള്‍പ്പെടുന്നുണ്ട്.

പഞ്ചാബ് നാഷണല്‍ ബാങ്കില്‍നിന്ന് 6100 കോടി തട്ടിയെടുത്ത കേസില്‍ സി ബി ഐയും ചോക്‌സിക്കെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പി എന്‍ ബിയില്‍നിന്ന് 11400 കോടി രൂപ തട്ടിയെടുത്ത് രാജ്യം വിട്ട നീരവ് മോദിയുടെ അമ്മാവനാണ് ചോക്‌സി.

Pictures of #MehulChoksi's properties attached by ED, total of 41 properties worth Rs 1217.20 cr attached, which include,15 flats & 17 offices in Mumbai, M/s Hyderabad Gems SEZ in Andhra Pradesh, shopping mall in Kolkata, farm house in Alibaug & 231 acres land in Maha& TN. pic.twitter.com/SN442ytmVv