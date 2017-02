ന്യൂഡല്‍ഹി/തിരുവനന്തപുരം: അന്തരിച്ച മുസ്ലിംലീഗ് ദേശീയാധ്യക്ഷനും എംപിയും മുന്‍ കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രിയുമായ ഇ. അഹമ്മദിനെ അനുസ്മരിച്ച് ദേശീയ-സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍. പ്രധാനമന്ത്രിയും രാഷ്ട്രപതിയും ഉള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ ഇ. അഹമ്മദിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ അനുശോചിച്ചു.

Mr. E Ahamed devoted significant efforts towards Kerala's progress. His role in deepening India's ties with West Asia was notable.

മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ശാക്തീകരണത്തിനായി ഇ. അഹമ്മദ് ചെയ്ത സേവനങ്ങള്‍ ഓര്‍മിക്കപ്പെടുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി പറഞ്ഞു. കേരളത്തിന്റെ പുരോഗതിയ്ക്കായി ഇ. അഹമ്മദ് വഹിച്ച പങ്ക് വലുതാണെന്നും പശ്ചിമേഷ്യയുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ ബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതില്‍ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനം ശ്രദ്ധേയമാണെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

സമൂഹത്തില്‍ പാര്‍ശ്വവല്‍ക്കരിക്കപ്പെട്ടവരുടെ ഉന്നമനത്തിനായി അക്ഷീണം പ്രവര്‍ത്തിച്ചയാളായിരുന്നു ഇ. അഹമ്മദെന്ന് രാഷ്ട്രപതി പ്രണബ് മുഖര്‍ജി അനുസ്മരിച്ചു. വര്‍ഷങ്ങളായി തന്റെ സുഹൃത്തും സഹപ്രവര്‍ത്തകനുമായ അഹമ്മദിന്റെ നിര്യാണത്തില്‍ അഗാധമായ ദൃഖമുണ്ടെന്നും രാഷ്ട്രപതി ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

