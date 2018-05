ലഖ്‌നൗ/ജയ്പുര്‍: ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലും രാജസ്ഥാനിലുമായി 91 പേര്‍ മരിച്ചു. 260 ലേറെപ്പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ മാത്രം 64 പേരാണ് മരിച്ചത്. 160 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റു. രാജസ്ഥാനില്‍ 27 പേര്‍ മരിക്കുകയും നൂറിലേറെപ്പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. മരിച്ചവരുടെ കുടുംബങ്ങളെ കര്‍ണാടകത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുന്ന പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി അനുശോചനം അറിയിച്ചു.

രാജ്യതലസ്ഥാനമായ ന്യൂഡല്‍ഹിയിലടക്കം ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റുവീശി. മെയ് അഞ്ചുവരെ ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ ശക്തമായ പൊടിക്കാറ്റിന് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണകേന്ദ്രം നേരത്തെ തന്നെ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കിയിരുന്നു. നേരിയ മഴയ്ക്ക് പിന്നാലെയാണ് പൊടിക്കാറ്റ് വീശിയത്. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പൂര്‍ത്തിയായ ശേഷമെ ദുരന്തത്തില്‍പ്പെട്ടവരുടെ കൃത്യമായ കണക്കുകള്‍ ലഭ്യമാകൂവെന്നാണ് അധികൃതര്‍ പറയുന്നത്.

ശക്തമായ കാറ്റില്‍ തകര്‍ന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനും വൈദ്യുതിബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതിനും അടക്കമുള്ള ശ്രമങ്ങള്‍ പുരോഗമിക്കുകയാണ്. ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്നവരില്‍ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് അധികൃതര്‍ നല്‍കുന്ന സൂചന.

ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ 156 വളര്‍ത്തുമൃഗങ്ങളും കൊല്ലപ്പെട്ടതായി അധികൃതര്‍ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ആഗ്ര ജില്ലയിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ പേര്‍ മരിച്ചത്. 36 പേര്‍ ഇവിടെ മരിച്ചു. ബിജ്‌നോര്‍, ബറെയ്‌ലി, സഹ്രണ്‍പുര്‍, പിലിഭിത്ത്, ഫിറോസാബാദ്, ചിത്രകൂഢ്, മുസാഫര്‍നഗര്‍, റായ് ബറേലി, ഉന്നാവോ എന്നീ ജില്ലകളില്‍ പൊടിക്കാറ്റ് ശക്തമായ നാശം വിതച്ചു.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് നേതൃത്വം നല്‍കാന്‍ രാജസ്ഥാനിലെ എല്ലാ മന്ത്രിമാര്‍ക്കും ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ക്കും നിര്‍ദേശം നല്‍കിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജെ ട്വിറ്ററിലൂടെ അറിയിച്ചു. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഏകോപിപ്പിക്കാന്‍ യു.പി മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥും ബന്ധപ്പെട്ടവര്‍ക്ക് നിര്‍ദ്ദേശം നല്‍കിയിട്ടുണ്ട്. ദുരന്തത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് അശോക് ഗെലോട്ട് ജയ്പൂരിലെ വസതിയില്‍ നടത്താന്‍ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടി റദ്ദാക്കി. രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനത്തിനും രക്തദാന ക്യാമ്പുകള്‍ക്കും നേതൃത്വം നല്‍കാന്‍ അശോക് ഗെലോട്ട് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാക്കള്‍ക്ക് നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

അതിനിടെ, ഉത്തര്‍പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിനെതിരെ വിമര്‍ശവുമായി കോണ്‍ഗ്രസ് വക്താവ് രണ്‍ദീപ് സിങ് സുര്‍ജേവാല രംഗത്തെത്തി. സംസ്ഥാനത്ത് നിരവധിപേര്‍ മരിച്ചുവീണിട്ടും മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥ് കര്‍ണാടകത്തില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണം നടത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

