കല്യാണ്‍: മഹാരാഷ്ട്രയിലെ തിട്വാലയില്‍ തുരന്തോ എക്‌സ്പ്രസ് പാളം തെറ്റി. നാഗ്പൂര്‍-മുംബൈ ട്രെയിനാണ് പാളം തെറ്റിയത്.

ആളപായം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടില്ല. നിരവധി പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. അഞ്ച് എ.സി കോച്ചുകളാണ് പാളം തെറ്റിയത്.

രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. രാവിലെ 6.30 ഓടെയായിരുന്നു അപകടം. വസിന്ദ്-അസങ്കോണ്‍ സ്‌റ്റേഷനുകള്‍ക്ക് മധ്യേ ഒറ്റപ്പെട്ട സ്ഥലത്തുവച്ചാണ് അപകടമുണ്ടായത്.

10 ദിവസത്തിനിടെയുണ്ടാകുന്ന നാലാമത്തെ ട്രെയിനപകടമാണിത്.

#WATCH: Five coaches & engine of Nagpur Mumbai Duronto Express derailed near Titwala in Maharashtra. pic.twitter.com/9u0adLF1rG