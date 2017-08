സംഭല്‍: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സംഭലില്‍ പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ ബൈക്കില്‍ മദ്യപിച്ചെത്തിയ രണ്ടുപേര്‍ നടുറോഡിലിട്ട് മര്‍ദ്ദിച്ചു.

അപകടമുണ്ടാക്കുംവിധം ബൈക്കോടിച്ചവരെ തടയാന്‍ ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ ശ്രമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു മര്‍ദ്ദനം. മദ്യപരില്‍ ഒരാള്‍ കോണ്‍സ്റ്റബിളിന്റെ ലാത്തി പിടിച്ചുവാങ്ങി അദ്ദേഹത്തെ അടിക്കുന്ന ദൃശ്യങ്ങള്‍ എ.എന്‍.ഐ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടു. ബൈക്കിലെത്തിയ രണ്ടാമന്‍ നിലത്തുവീണ ബൈക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ ആയിരുന്നു മര്‍ദ്ദനം.

നിരവധി പേര്‍ സംഭവം നോക്കിനിന്നുവെങ്കിലും കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ സഹായിക്കാനോ അക്രമികളെ പിടികൂടാനോ ആരും തയ്യാറായില്ല. ബുധനാഴ്ച രാത്രി നടന്ന സംഭവത്തിന്റെ വിഡിയോ ദൃശ്യങ്ങളാണ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടത്. ഇതേത്തുടര്‍ന്ന് കോണ്‍സ്റ്റബിളിനെ അക്രമിച്ച ഒരാളെ അറസ്റ്റുചെയ്തുവെന്ന് സംഭല്‍ എ.എസ്.പി പങ്കജ് പാണ്ഡെ പറഞ്ഞു.

#WATCH Two bike-borne drunk men thrash a police constable after he stopped them, in Sambhal (30.08.17) pic.twitter.com/CFnYOPVTCG