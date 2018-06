ലഖ്‌നൗ: ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍നിന്നുള്ള ബി ജെ പി എം പി കമലേഷ് പാസ്വാനെതിരെ ഗുരുതര ആരോപണവുമായി ഡോ കഫീല്‍ ഖാന്‍. തന്റെ സഹോദരനു നേര്‍ക്കുണ്ടായ ആക്രമണത്തില്‍ കമലേഷിനു പങ്കുണ്ടെന്ന് കഫീല്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

"ബി ജെ പി എം പി കമലേഷ് പാസ്വാനും ബല്‍ദേവ് പ്ലാസയുടെ ഉടമ സതീഷ് നന്‍ഗാലിയയും ചേര്‍ന്നാണ് സഹോദരനു നേര്‍ക്ക് വെടിയുതിര്‍ത്തവരെ വാടകയ്ക്ക് എടുത്തത്. കമലേഷിന് എന്റെ സഹോദരനോടു വ്യക്തിപരമായി യാതൊരു ശത്രുതയുമില്ല. ഫെബ്രുവരിയില്‍ എന്റെ അമ്മാവന്റെ കുറച്ചുസ്ഥലം കമലേഷും സതീഷും ചേര്‍ന്ന് കയ്യേറിയിരുന്നു. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എഫ് ഐ ആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് അറസ്റ്റിന് സ്റ്റേ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവര്‍ ഇരുവരും ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു"- കഫീല്‍ ഖാന്‍ പറഞ്ഞു.

BJP MP Kamlesh Paswan&Satish Nangalia, owner of Baldev plaza, hired shooters for this. Paswan has no personal enmity with my brother. My uncle has piece of land which Kamlesh&Satish encroached upon in Feb. FIR was lodged&they had sought stay order by HC on arrests: Dr Kafeel Khan pic.twitter.com/OWz0pEYXoI