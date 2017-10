ചെന്നൈ: വിജയ് ചിത്രം മെര്‍സലിനെ 'വീണ്ടും സെന്‍സര്‍ ചെയ്യരുതെന്ന്' നടന്‍ കമല്‍ഹാസന്‍. ദീപാവലിക്കു റിലീസ് ചെയ്ത ചിത്രത്തില്‍ ജി എസ് ടിയെ കുറിച്ചും ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യയെയും കുറിച്ച് പരാമര്‍ശിക്കുന്ന രംഗങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇത് വിവാദമാവുകയും അവ സിനിമയില്‍നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യണമെന്ന ആവശ്യം ബി ജെ പി നേതാക്കളില്‍നിന്ന് ഉയരുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് മെര്‍സലിന് പിന്തുണയുമായി കമല്‍ഹാസന്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

Mersal was certified. Dont re-censor it . Counter criticism with logical response. Dont silence critics. India will shine when it speaks.