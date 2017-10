ന്യൂഡല്‍ഹി: നവംബര്‍ 10 ന് കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാര്‍ സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ടിപ്പു സുല്‍ത്താന്റെ ജന്മദിനാഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചടങ്ങില്‍നിന്ന് തന്നെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന ആവശ്യവുമായി കേന്ദ്രമന്ത്രി അനന്ത്കുമാര്‍ ഹെഗ്‌ഡെ.

"ക്രൂരനായ കൊലപാതകിയും നികൃഷ്ടനായ മതഭ്രാന്തനും കൂട്ടബലാത്സംഗിയുമായ ഒരാളെ മഹത്വവത്കരിക്കുന്ന ചടങ്ങിലേക്ക് തന്നെ ക്ഷണിക്കരുതെന്ന്" കര്‍ണാടക സര്‍ക്കാരിനെ അറിയിച്ചതായി അനന്ത്കുമാര്‍ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

Conveyed #KarnatakaGovt NOT to invite me to shameful event of glorifying a person known as brutal killer, wretched fanatic & mass rapist. pic.twitter.com/CEGjegponl — Anantkumar Hegde (@AnantkumarH) October 20, 2017

ചടങ്ങില്‍നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കര്‍ണാടക ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് അയച്ച കത്തിന്റെ പകര്‍പ്പും ട്വീറ്റിനൊപ്പം ചേര്‍ത്തിട്ടുണ്ട്. ആഘോഷത്തിന്റെ ക്ഷണപത്രത്തില്‍ പേര് ഉള്‍പ്പെടുത്തരുതെന്നും അനന്ത്കുമാര്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കേന്ദ്രമന്ത്രിസഭയിലെ സ്‌കില്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് വകുപ്പു മന്ത്രിയാണ് ഉത്തര കന്നഡയില്‍നിന്നുള്ള ലോക്‌സഭാംഗമായ അനന്തകുമാര്‍.

2015 മുതലാണ് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ ടിപ്പു ജയന്തി സംഘടിപ്പിച്ചു വരുന്നത്. അന്നു മുതല്‍ക്കെ ടിപ്പു ജയന്തിയുടെ കടുത്ത വിമര്‍ശകനാണ് അനന്ത്‌നാഗ്. ബി ജെ പി നേതാവായ ശോഭ കരന്ദ്‌ലാജെയും ടിപ്പു ജയന്തിക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ടിപ്പു കന്നഡ വിരുദ്ധനും ഹിന്ദു വിരുദ്ധനുമായിരുന്നു. എല്ലാ കന്നഡിഗകളും ടിപ്പു ജയന്തിയോട് എതിര്‍പ്പുള്ളവരാണെന്നും ശോഭ വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോട് പറഞ്ഞു.

Tipu was anti-Kannada & anti-Hindu, all the Kannadigas are opposing it (Tipu Jayanti celebration): BJP MP Shobha Karandlaje #Karnataka pic.twitter.com/ZdOcZj5Vau — ANI (@ANI) October 21, 2017

അതേസമയം സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭാഗമായിരിക്കെ ഇങ്ങനെ ഒരു കത്ത് അനന്ത്കുമാര്‍ എഴുതാന്‍ പാടില്ലായിരുന്നെന്ന് കര്‍ണടക മുഖ്യമന്ത്രി സിദ്ധരാമയ്യ പ്രതികരിച്ചു. കേന്ദ്ര-സംസ്ഥാന നേതാക്കള്‍ക്ക് ക്ഷണപത്രം അയച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് സ്വീകരിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് അവര്‍ക്കു തീരുമാനിക്കാം. സിദ്ധരാമയ്യ കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.