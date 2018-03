ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയാ കേസില്‍ കാര്‍ത്തി ചിദംബരത്തെ മാര്‍ച്ച് ഇരുപതു വരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്ന് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിനോട് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി.

എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് പുറപ്പെടുവിച്ച സമന്‍സ് റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് കാര്‍ത്തി ചിദംബംരം സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നു. സൂപ്രീം കോടതി ഈ ഹര്‍ജി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഇത് പരിഗണിക്കവേയാണ് കാര്‍ത്തിക്ക് താത്കാലിക ആശ്വാസം നല്‍കുന്ന വിധി ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത്.

Delhi High Court grants interim relief to Karti Chidambaram from arrest from the Enforcement Directorate. Relief granted till next date of hearing. HC also issued notice to ED & Centre on Karti's plea. — ANI (@ANI) March 9, 2018

#UPDATE: The next date of hearing is March 20. #KartiChidambaram — ANI (@ANI) March 9, 2018

മാര്‍ച്ച് ഇരുപതിനാണ് ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതി ഹര്‍ജി വീണ്ടും പരിഗണിക്കുന്നത്. അന്നുവരെ കാര്‍ത്തിയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് ഇ ഡിക്ക് കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്.

സി ബി ഐയുടെ കുറ്റപത്രത്തില്‍ പരമാര്‍ശിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ആരോപണങ്ങളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാന്‍ ഇ ഡിക്ക് അധികാരമില്ലെന്ന് കാര്‍ത്തിയുടെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതിയില്‍ പറഞ്ഞു.

മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ സല്‍മാന്‍ ഖുര്‍ഷിദാണ് കാര്‍ത്തിക്കു വേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരായത്. ഐ എന്‍ എക്‌സ് മീഡിയാ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അറസ്റ്റിലായ കാര്‍ത്തി ഇപ്പോള്‍ സി ബി ഐയുടെ കസ്റ്റഡിയിലാണുള്ളത്.

content highlights:dont arrest karti chidambaram till next hearing says highcourt to ed