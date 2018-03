ന്യൂഡല്‍ഹി: എന്‍സിസിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രസ്താവന വിവാദത്തില്‍. കര്‍ണാടകയിലെ മൈസൂരുവില്‍ മഹാറാണി ആര്‍ട്‌സ് ആന്റ് സയന്‍സ് വുമണ്‍സ് കോളേജിലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികളുമായി സംവദിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു തനിക്ക് എന്‍സിസിയുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നുമറിയില്ലെന്ന് രാഹുല്‍ ഗാന്ധി സമ്മതിച്ചത്.

എന്‍സിസിയില്‍ സി സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ് പരീക്ഷ ജയിച്ചവര്‍ക്ക്എന്തൊക്കെ ഗുണങ്ങളാണ് ഉണ്ടാവുക എന്നായിരുന്നു കോളേജിലെ ഒരു എന്‍സിസി കാഡറ്റിന്റെ സംശയം. എന്നാല്‍ എന്‍സിസിയെ കുറിച്ചോ അവരുടെ പ്രവര്‍ത്തനത്തെ കുറിച്ചോ ഉള്ള വിശദാംശങ്ങള്‍ തനിക്ക് അറിയാത്തത്തിനാല്‍ മറുപടി പറയാന്‍ താന്‍ ആളല്ലെന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ മറുപടി. എന്നാല്‍ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസത്തിനും തൊഴിലിനുമുള്ള അവസരങ്ങള്‍ ഒരുക്കാന്‍ തനിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

എന്നാല്‍ രാജ്യത്തെ വിവിധ സ്‌കൂളുകളിലും കോളേജുകളിലും സര്‍വ്വകലാശാലകളിലുമായി പടര്‍ന്നു കിടക്കുന്ന, 15 ലക്ഷത്തോളം അംഗബലമുള്ള സമാന്തര ആര്‍മി സംവിധാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ അല്‍പം കൂടിപ്പോയെന്ന് മഹാറാണി കോളേജിലെ എന്‍സിസി കാഡറ്റായ സഞ്ചന സിംഗ് പറഞ്ഞു. പ്രതിരോധ വകുപ്പിന്റെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ സമാന്തര സൈന്യസംവിധാനമാണ് എന്‍സിസി. മറ്റ് സംവിധാനങ്ങളോ പോലെ അല്ല എന്‍സിസി. അദ്ദേഹം അതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ പഠിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതെന്നും സഞ്ചന പറഞ്ഞു.

Surprised he doesn't have details of NCC. It isn't "other stuff". It's 2nd line of defence. Hope Rahul Gandhi learns about it. It's important for leader to know about it: Sanjana Singh,NCC Cadet on Rahul Gandhi's statement 'I don't know details of NCC training&that type of stuff' pic.twitter.com/CJsYSd9eLW — ANI UP (@ANINewsUP) March 24, 2018

രാഹുലിന്റെ അറുപടി വാര്‍ത്തയായതോടെ വിമര്‍ശനവുമായ പ്രതിപക്ഷവും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്‍സിസിയെ കുറിച്ച് അറിയില്ലെന്ന രാഹുലിന്റെ പ്രസ്താവന പാര്‍ട്ടിയെ തന്നെ പരിഹാസത്തിലാഴ്ത്തുന്നു എന്നായിരുന്നു കേന്ദ്രമന്ത്രി കിരണ്‍ റിജിജുവുന്റെ മറുപടി. പ്രധാനമന്ത്രിയടക്കമുള്ളവര്‍ സ്‌കൂള്‍ കാലഘട്ടത്തില്‍ പങ്കാളിയായിരുന്ന എന്‍സിസിയെ കുറിച്ച് രാഹുലിന് അറിയില്ലേ എന്ന് കേന്ദ്ര കായികമന്ത്രി രാജ്യവര്‍ധന്‍ റാത്തോഡ്‌ പരിഹാസ രൂപേണെ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

“......that type of stuff”!!!! Really?? Wow😲

Thousands of Indians like me, including PM @narendramodi ji, while in school and college were NCC cadets and @NCC_India taught us discipline, camaraderie and ‘Service before Self’. NCC will endure and survive 💪🙂🇮🇳. https://t.co/cTUvse8aRH — Rajyavardhan Rathore (@Ra_THORe) March 24, 2018

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് അടുത്തിരിക്കുന്ന കര്‍ണാടകയില്‍ ദ്വിദിന സന്ദര്‍ശനത്തിവെത്തിയതായിരുന്നു രാഹുല്‍. സന്ദര്‍ശനത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൈസൂരുവിലെ മഹാറാണി വനിത കോളേജിലെത്തിയ രാഹുല്‍ മുപ്പത് മിനുട്ടോളമാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളുമായി സംവദിച്ചത്.