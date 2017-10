ന്യൂഡല്‍ഹി: വിജയ് പ്രധാനകഥാപാത്രമായ മെര്‍സല്‍ എന്ന ചിത്രത്തിനെതിരായ ബിജെപിയുടെ പ്രതിഷേധത്തെ വിമര്‍ശിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ് ഉപാധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി. മെര്‍സല്‍ ചിത്രത്തില്‍ ഇടപെട്ട് തമിഴരുടെ സ്വത്വത്തെ മുറിപ്പെടുത്തരുതെന്ന്‌ രാഹുല്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ പ്രതികരിച്ചു.

'തമിഴ് സംസ്‌കാരത്തിന്റേയും ഭാഷയുടേയും തീവ്രമായ ആവിഷ്‌കാരമാണ് തമിഴ് സിനിമ. മെര്‍സല്‍ ചിത്രത്തില്‍ ഇടപെട്ട് തമിഴ് ജനതയുടെ അഭിമാനത്തെ വെല്ലുവിളിക്കരുതെന്ന സന്ദേശമാണ് ട്വീറ്റിലൂടെ രാഹുല്‍ പങ്കുവച്ചത്‌.

സിനിമയില്‍ ബിജെപിയെ ചൊടിപ്പിച്ച നോട്ട് നിരോധനം, ഡിജിറ്റല്‍ ഇന്ത്യ രംഗങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തില്‍ 'ഡിമോണിറ്റൈസേഷന്‍' എന്ന വാക്കിനെ രണ്ടായി പിരിച്ചെഴുതിയാണ് മോദിക്കെതിരെ രാഹുല്‍ വിമര്‍ശനമുന്നയിച്ചത്.

Mr. Modi, Cinema is a deep expression of Tamil culture and language. Don't try to demon-etise Tamil pride by interfering in Mersal