കശ്മീര്‍: ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ മന്ത്രിക്കു തെറ്റു പറ്റിയ കാര്യം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിന് ഡോക്ടറെ രജിസ്ട്രാര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റി. ജമ്മു കശ്മീരിലാണ് സംഭവം. ജമ്മു ഗവണ്‍മെന്റ് മെഡിക്കല്‍ കോളേജിലെ അനസ്‌ത്യേഷ്യാ വിഭാഗം രജിസ്ട്രാര്‍ ഡോക്ടര്‍ അമിത് കുമാറിനെയാണ് തല്‍സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയത്.

ആരോഗ്യ-മെഡിക്കല്‍ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പു മന്ത്രി ബാലി ഭഗതിന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പറ്റിയ പിഴവ് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്നായിരുന്നു ഇത്. സംഭവം ഇങ്ങനെ: ജമ്മു മെഡിക്കല്‍ കോളേജില്‍ പുതിയ ലിഫ്റ്റിന്റെ ഉദ്ഘാടനം നിര്‍വഹിച്ചുവെന്ന് ബാലി ഭഗത് മാര്‍ച്ച് പത്തിന് ഫെയ്‌സ്ബുക്കില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാല്‍ മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പുതിയ ലിഫ്റ്റ് അല്ലെന്നും പഴയ ലിഫ്റ്റ് ആണെന്നും പോസ്റ്റിനു താഴെ അമിത് കുമാര്‍ കമന്റ് ചെയ്തു.

ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് രജിസ്ട്രാര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അമിത് കുമാറിനെ നീക്കം ചെയ്തത്. ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഗവണ്‍മെന്റ് സര്‍വീസ് റൂള്‍സ് ഓര്‍ഡര്‍ ലംഘിച്ചുവെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് അമിത് കുമാറിനെ മാറ്റിയത്. മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് പഴയ ലിഫ്റ്റ് ആണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുക മാത്രമാണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെന്ന് അമിത് കുമാര്‍ ദ ന്യൂ ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസിനോട് പറഞ്ഞു.

പിന്നീട് താന്‍ കമന്റ് നീക്കം ചെയ്തതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. രജിസ്ട്രാര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് അമിത് കുമാറിനെ നീക്കം ചെയ്തു കൊണ്ടുള്ള ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നത് മാര്‍ച്ച് പതിനഞ്ചിനാണ്. മാര്‍ച്ച് 12 ന് കാരണം കാണിക്കല്‍ നോട്ടീസും ഇദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്നു.

അതേസമയം രജിസ്ട്രാര്‍ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാത്രമേ അമിത് കുമാറിനെ നീക്കം ചെയ്തിട്ടുള്ളുവെന്നും മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസറായി തുടരാമെന്നും ജമ്മു മെഡിക്കല്‍ കോളേജ് പ്രിന്‍സിപ്പാള്‍ ഡോ. സുനന്ദ റെയ്‌ന പറഞ്ഞു.

contrnt highlights: doctor removed from the post of registrar as he tried to correct minister in facebook