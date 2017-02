ചെന്നൈ: നിയമസഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുന്നതിനിടെ മര്‍ദ്ദിച്ചെന്ന് ആരോപിച്ച് നിരാഹാര സമരം ആരംഭിച്ച ഡിഎംകെ പ്രസിഡന്റ് എം.കെ. സ്റ്റാലിനെ പോലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്ത് നീക്കി. സ്റ്റാലിനൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന എംഎല്‍എമാരെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തു.

മറീനയില്‍ സമരത്തിന് അനുമതി നല്‍കാനാവില്ലെന്ന് കാണിച്ചാണ് പോലീസ് സ്റ്റാലിനെയും എംഎല്‍എമാരെയും അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. മറീന ബീച്ചിലെ ഗാന്ധി പ്രതിമയ്ക്ക് മുന്നിലായിരുന്നു സമരം.

വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പിനിടെ നിയമസഭയില്‍ ബഹളമുണ്ടാക്കിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സ്റ്റാലിന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള പ്രതിപക്ഷ എംഎല്‍എമാരെ സ്പീക്കര്‍ ധനപാലന്‍ സഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കിയത്. ഡിഎംകെ എംഎല്‍എമാര്‍ തന്നെ അപമാനിച്ചെന്നും സ്പീക്കര്‍ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചില ഡിഎംകെ എംഎല്‍എമാര്‍ സ്പീക്കറുടെ മേശ തകര്‍ക്കുകയും ഗവര്‍ണറുടെ കസേരയില്‍ ഇരിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു.

ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷവും ബഹളം തുടര്‍ന്നതോടെ പ്രതിപക്ഷാംഗങ്ങളെ പുറത്താക്കിയതായി സ്പീക്കര്‍ അറിയിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാല്‍ പുറത്തുപോകാന്‍ വിസമ്മതിച്ച സ്റ്റാലിന്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള അംഗങ്ങളെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് നിയമസഭയില്‍ നിന്ന് പുറത്താക്കുകയായിരുന്നു.

ഇതിനു ശേഷം നടന്ന വിശ്വാസ വോട്ടെടുപ്പില്‍ പഴനിസാമി 11നെതിരെ 122 വോട്ട് നേടി ജയിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഗവര്‍ണറെ കണ്ട് പരാതി അറിയിച്ച ശേഷമാണ് സ്റ്റാലിന്‍ നിരാഹാര സമരം ആരംഭിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്.

Earlier visuals of DMK's protest at Chennai's Marina Beach. DMK Working President MK Stalin & other party leaders still in Police detention. pic.twitter.com/5ZALGvo3vk

എംഎല്‍എമാരെ പുറത്താക്കി വിശ്വാസവോട്ടെടുപ്പ് നടത്തിയതില്‍ തങ്ങള്‍ക്ക് പ്രതിഷേധമുണ്ടെന്നും ജനാധിപത്യത്തെ കശാപ്പു ചെയ്യുന്ന നടപടിയാണ് ഇതെന്നും ഡിഎംകെ എംപി തിരുച്ചി ശിവ പറഞ്ഞു.

ചെന്നൈയിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സ്പീക്കര്‍ ധനപാലനെതിരെ ഡിഎംകെയുടെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളാണ് നടക്കുന്നത്. പലയിടത്തും ഡിഎംകെ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സ്പീക്കറുടെ കോലം കത്തിച്ചു.

DMK working President MK Stalin alleges that his shirt was torn off when assembly police forcefully evicted his party MLAs. #floortest pic.twitter.com/LYbt0CTFha