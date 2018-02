ബെംഗളൂരു: വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് പ്രവര്‍ത്തകരോട് സംസാരിച്ച കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഡിജിറ്റല്‍ കമ്മ്യൂണിക്കേഷന്‍ ഹെഡ് ദിവ്യ സ്പന്ദന വിവാദകുരുക്കില്‍.

ദിവ്യ സ്പന്ദന(രമ്യ) വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ ബിജെപി ഐടി സെല്‍ തലവന്‍ അമിത് മാളവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തതോടെയാണ് സംഭവം വിവാദമായത്. വീഡിയോ എഡിറ്റ്‌ ചെയ്തതാണെന്നാണ് സംഭവത്തോട് ദിവ്യ പ്രതികരിച്ചത്.

After a failed attempt to deploy BOTS in order to shore up Rahul Gandhi’s popularity on social media, Divya Spandana, in-charge of Congress’s digital communication, caught on camera urging workers to create multiple ‘fake accounts’ to spread misinformation about Modi govt... pic.twitter.com/x3scrf9ojF

'വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ നിയന്ത്രിക്കുന്ന റോബോട്ടുകളെ ഉപയോഗിച്ച് സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളില്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ പ്രശസ്തി ഉയര്‍ത്താനുള്ള ദിവ്യയുടെ ശ്രമം പരാജയപ്പെട്ടു. അതിനെ മറികടക്കാന്‍ മോദി സര്‍ക്കാരിനെതിരെ പ്രവര്‍ത്തകരോട് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ തുറക്കാന്‍ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് ക്യാമറയില്‍ പതിഞ്ഞപ്പോള്‍' എന്ന അടിക്കുറിപ്പോടെയാണ് അമിത് മാളവ്യ വീഡിയോ അടക്കം ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്.

'വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ എന്നത് വ്യക്തികളല്ല, അത് മെഷീനുകളാണ്, റോബോട്ടുകളാണ്' എന്ന് ദിവ്യ പറയുന്നത് വീഡിയോയില്‍ വ്യക്തമാണ്.'വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകള്‍ പ്രവര്‍ത്തിപ്പിക്കുന്നതില്‍ തെറ്റില്ല. അക്കൗണ്ടുകൾ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ഔദ്യോഗിക അക്കൗണ്ട്, രണ്ടാമത് പെര്‍സണല്‍ അക്കൗണ്ട്, മൂന്നാമത് വേറൊരാളുടെ പേരില്‍ വ്യാജ അക്കൗണ്ട് എടുക്കാം' എന്നും ദിവ്യ പറയുന്നുണ്ട്

എന്നാല്‍ താന്‍ പറഞ്ഞത് സന്ദര്‍ഭത്തില്‍ നിന്ന് അടര്‍ത്തിയെടുത്ത് പ്രചരിപ്പിക്കുകയാണെന്നാണ് ദിവ്യയുടെ ആരോപണം.

1. The video is edited out of context

2. Was explaining the difference between bots, fake accounts & multiple accounts to a question from the audience.

3. Said, if you want to express your own view please do so on your individual handle not on an official account

E.g., pics pic.twitter.com/kXlV4ZAuxL