ചെന്നൈ: ജനതാപാര്‍ട്ടി നേതാവായിരുന്ന സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമിയാണ് അനധികൃത സ്വത്ത് സമ്പാദനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട് മുഖ്യമന്ത്രി ജയലളിതയ്‌ക്കെതിരെ ചെന്നൈയിലെ പ്രിന്‍സിപ്പല്‍ സെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്. 1996 ജൂണ്‍ 14 നായിരുന്നു ഇത്. അതേവര്‍ഷം സപ്തംബര്‍ 18 ന് വിജിലന്‍സ് ഈ കേസില്‍ എഫ്.ഐ.ആര്‍. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തു.

I was expecting the conviction. I don't think she can escape the 4 years sentence: Subramanian Swamy on SC's verdict on #VKSasikala DA case pic.twitter.com/9xBqElaXkW