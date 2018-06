ന്യൂഡല്‍ഹി: ഭോപ്പാലിലെ തകരാറിലായ റെയില്‍ പാലത്തിന്റെ തൂണുകളെന്ന പേരില്‍ പാകിസ്താനിലെ മെട്രോ റെയിലിന്റെ തൂണുകളുടെ ചിത്രം പ്രചരിപ്പിച്ച സംഭവത്തില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ദിഗ് വിജയ് സിങ് മാപ്പുപറഞ്ഞു.

വാരണാസിയില്‍ സംഭവിച്ചതുപോലെ വലിയ അപകടത്തിന് കാരണമാകുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നതായി ചിത്രം ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് ദിഗ് വിജയ് സിങ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടിരുന്നു. ഭോപ്പാലിലെ സുഭാഷ് നഗര്‍ റെയില്‍വേ മേല്‍പാലത്തിന്റേതാണെന്നും ട്വീറ്റില്‍ ദിഗ് വിജയ് സിങ് അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നു.

Digvijay Singh tweets old image of damaged metro pillar from Pakistan as Bhopalhttps://t.co/QsfE7jVylV