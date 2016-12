ന്യൂഡല്‍ഹി: 5,000 രൂപയിലേറെ വരുന്ന തുക ഡിസംബര്‍ 30ന് മുമ്പ് ഒരു തവണ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിന് തടസ്സമില്ലെന്ന് ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ ജെയ്റ്റ്‌ലി. അസാധു നോട്ടുകള്‍ പലതവണയായി നിക്ഷേപിക്കാന്‍ എത്തുന്നവര്‍ മാത്രമേ വിശദീകരണം നല്‍കേണ്ടതുള്ളൂ എന്ന് ജെയ്റ്റ്‌ലി പറഞ്ഞു.

അസാധു നോട്ടുകള്‍ ബാങ്കില്‍ നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനുള്ള സമയപരിധി പത്തുദിവസം മാത്രം ശേഷിക്കേയാണ് പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചത്. ഇതനുസരിച്ച് 5,000 രൂപയില്‍ കൂടുതലുള്ള തുക ഒറ്റത്തവണയേ നിക്ഷേപിക്കാനാകൂ.

നോട്ട് നിക്ഷേപിക്കാന്‍ വൈകിയതിനുള്ള കാരണം ബാങ്കില്‍ ബോധ്യപ്പെടുത്തണം, രണ്ട് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത് ബാങ്ക് രേഖയാക്കണം തുടങ്ങിയ നിബന്ധനകളും ധനമന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇക്കാര്യത്തിലാണ് മന്ത്രി വിശദീകരണവുമായി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

Whoever has old currency must go and deposit it in one go, if somebody goes everyday it raises suspicion: FM Arun Jaitley #DeMonetisation pic.twitter.com/naT1v3lwdi