ഷിമോഗ: അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളില്ലാത്ത സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രികളുടെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തകള്‍ക്ക് പുതുമയൊന്നുമില്ല. എന്നാല്‍ കര്‍ണാടകത്തിലെ ഷിമോഗയിലെ ഒരു സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയില്‍നിന്നുള്ള ഒരു വീഡിയോ ദൃശ്യം ആരുടെയും ഹൃദയം തകര്‍ക്കുന്നതാണ്.

രോഗം മൂലം എണീറ്റുനില്‍ക്കാനോ നടക്കാനോ സാധിക്കാത്ത തന്റെ ഭര്‍ത്താവിനെ ആശുപത്രിയുടെ തറയില്‍ക്കൂടി കാലില്‍പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകുന്ന ദൃശ്യമാണ് വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സി പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്നത്. ഫാഹ്മിദ എന്ന സ്ത്രീ ഭര്‍ത്താവ് അമിര്‍ സാബിനെ എക്‌സ്-റേ എടുക്കുന്നതിനായി തറയില്‍ കൂടി വലിച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ടിവന്നത്. ഭര്‍ത്താവിനെ എക്സ്-റേ എടുക്കാന്‍ കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് സ്ട്രെക്ചര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും ലഭിച്ചില്ല.

ഭര്‍ത്താവിനെ താങ്ങിയെടുത്തുകൊണ്ടുപോകാനുള്ള ശേഷിയില്ലാത്ത ഫാഹ്മിദയെ സഹായിക്കാനും ആരുമുണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാല്‍ ഭര്‍ത്താവിന്റെ കാലില്‍ പിടിച്ച് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോവുക മാത്രമായിരുന്നു മാര്‍ഗ്ഗം. ഈ ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോള്‍ പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്നത്.

ഏതാനും ദിവസങ്ങള്‍ക്കു മുന്‍പ്, ആശുപത്രി അധികൃതര്‍ ആമ്പുലന്‍സ് വിട്ടുനല്‍കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്ന് സ്ത്രീയുടെ മൃതശരീരം സ്‌ട്രെച്ചറില്‍ കൊണ്ടുപോകേണ്ടിവന്ന സംഭവം വാര്‍ത്തയായിരുന്നു. സ്ട്രച്ചര്‍ അനുവദിക്കാത്തതിനാല്‍ ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ അനന്തപുരില്‍ രോഗിയായ ഭര്‍ത്താവിനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോകേണ്ടിവന്ന സ്ത്രീയേക്കുറിച്ചുള്ള വാര്‍ത്തയും ഏറെ ചര്‍ച്ചചയ്യെപ്പെട്ടിരുന്നു.

