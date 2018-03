ഭോപ്പാല്‍: ആംബുലന്‍സ് അനുവദിക്കാത്തതിനാല്‍ കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിക്കാന്‍ കഴിയാത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് നാലു വയസ്സുകാരി മരിച്ചു. മധ്യപ്രദേശിലെ രത്‌ലമില്‍ നന്ദ്‌ലേത്താ ഗ്രാമത്തിലാണ് സംഭവം.

അവളുടെ ജീവന്‍ നിലനിര്‍ത്തണമെന്ന് മാത്രമായിരുന്നു അച്ഛനായ ഘനശ്യാമും അമ്മ ദീനാഭായിയും ചിന്തിച്ചത്. അതിനാലാണ് കുഞ്ഞിനെയും വാരിയെടുത്ത് 30 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയിലേക്ക് പോയത്. എന്നാല്‍ അവിടെയെത്തും മുമ്പേ ആ നാലുവയസ്സുകാരി ജീവന്‍ വെടിഞ്ഞു.കൃത്യസമയത്ത് ആശുപത്രി സേവനം ലഭിച്ചിരുന്നെങ്കില്‍ ആ കുഞ്ഞ് ഈ ലോകത്ത് ഇന്നുമുണ്ടാവുമായിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി പനിബാധിതയായിരുന്നു നാലുവയസ്സുകാരിയായിരുന്ന ജീജ. പനി കടുത്തതിനെത്തുടര്‍ന്ന് അച്ഛനും അമ്മയും ചേര്‍ന്ന് കുഞ്ഞിനെ ഏഴു കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള സൈലാനയിലെ പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.എന്നാല്‍ കുട്ടിയുടെ നില ഗുരുതരമായതിനാല്‍ കുട്ടിക്ക് ട്രിപ് നല്‍കി ഉടന്‍ തന്നെ ഡോക്ടര്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ആശുപത്രിയിലേക്ക് റഫര്‍ ചെയ്യുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ പിതാവായ ഘനശ്യാം ആംബുലന്‍സ് ആവശ്യപ്പെട്ടെങ്കിലും അവര്‍ക്ക് ലഭിച്ചില്ല. ഉടന്‍ തന്നെ കുട്ടിയെ സുഹൃത്തിന്റെ ബൈക്കില്‍ കിടത്തി ഇവര്‍ 30 കിമി അകലെയുള്ള ആശുപത്രിയില്‍ കൊണ്ടു പോവുകയായിരുന്നു.

സുഹൃത്താണ് ബൈക്ക് ഓടിച്ചത് ഘനശ്യാമിന്റെ മടിയിലായിരുന്നു കുഞ്ഞ്. ഡ്രിപ്പിട്ട കുപ്പിയുമായി അമ്മ ബൈക്കിന്റെ പുറകില്‍ ഇരുന്ന് കൊണ്ടാണ് 30 കിലോമീറ്റര്‍ ഇവര്‍ ബൈക്കില്‍ സഞ്ചരിച്ചത്.

സംഭവം വലിയ വാര്‍ത്തയായതിനെത്തുടര്‍ന്ന് രത്‌ലം കളക്ടര്‍ അനവേഷണത്തിന് ഉത്തരവിട്ടു. പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തില്‍ ഒരു ആംബുലന്‍സ് മാത്രമാണ് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നും അത് തകരാറിലായതാണ് കാരണമെന്നും അന്വേഷണറിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

Disclaimer: content in this video could be disturbing