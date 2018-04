ചെന്നൈ: കാവേരി വിഷയത്തില്‍ തമിഴ്‌നാടിന് നീതി നല്‍കണമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയോട് നടനും മക്കള്‍ നീതി മയ്യം നേതാവുമായ കമല്‍ഹാസന്‍. വീഡിയോ സന്ദേശത്തിലൂടെയാണ് കമല്‍ഹാസന്റെ അഭ്യര്‍ഥന.

"കാവേരി വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ രൂപപ്പെട്ട പ്രതിസന്ധിയെ കുറിച്ചും പ്രതിഷേധങ്ങളെ കുറിച്ചും താങ്കള്‍ ബോധവാനാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്".

"തമിഴ്‌നാട്ടിലെ ജനങ്ങള്‍ വിശ്വസിക്കുന്നത് കാവേരി വിഷയത്തില്‍ തീരുമാനമുണ്ടാകാന്‍ വൈകുന്നത് മെയ് 12 ന് നടക്കാനിരിക്കുന്ന കര്‍ണാട തിരഞ്ഞെടുപ്പു മൂലമാണെന്നാണ്. ഈ വിശ്വാസം തിരുത്തപ്പെടണമെന്നാണ് എന്റെ ആഗ്രഹം. തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളെക്കാള്‍ വലുതാണ് ജനങ്ങള്‍"- കമല്‍ഹാസന്‍ പറഞ്ഞു.

തമിഴ്‌നാടിനും കര്‍ണാടകയ്ക്കും നീതി നല്‍കൂ. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഉത്തരവ് നടപ്പാക്കൂ- കമല്‍ പറയുന്നു. "എനിക്കുറപ്പാണ് താങ്കള്‍ വേണ്ടത് ചെയ്യുമെന്ന്. താങ്കള്‍ അത് ചെയ്‌തേ മതിയാകൂ" എന്നു പറഞ്ഞാണ് കമല്‍ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.'

കാവേരി വാട്ടര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് ബോര്‍ഡ് രൂപവത്കരിക്കാത്തതില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് വന്‍ പ്രതിഷേധമാണ് തമിഴ്‌നാട്ടില്‍ നടക്കുന്നത്.

