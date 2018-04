ന്യൂഡല്‍ഹി: രണ്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞിനെ 17കാരനായ അച്ഛന്‍ ഇടിച്ചുകൊന്നു. കുഞ്ഞിന്റെ പിതൃത്വം സംബന്ധിച്ച സംശയമാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

ശനിയാഴ്ച്ച വൈകിട്ടാണ് സംഭവം നടന്നത്. പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തയാളാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മയും .സംഭവം നടക്കുമ്പോള്‍ ജോലി തേടി പുറത്തുപോയിരിക്കുകയായിരുന്നു പെണ്‍കുട്ടി. വീട്ടില്‍ തിരികെയെത്തിയപ്പോഴാണ് കുഞ്ഞ് അനക്കമില്ലാതെ കിടക്കുന്നത് കണ്ടത്. ഉടന്‍ തന്നെ ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും രക്ഷിക്കാനായില്ല.

ഭാര്യക്ക് മറ്റൊരാളുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്നും കുഞ്ഞ് തന്റേതല്ലെന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നതായും കൗമാരക്കാരനായ പിതാവ് പോലീസിനോട് പറഞ്ഞു.ഇയാള്‍ക്കെതിരെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ മോഷണത്തിനുള്‍പ്പടെ കേസ് നിലവിലുണ്ട്. 10 മാസം മുമ്പാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതരായത്.

