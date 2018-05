ഡല്‍ഹി: കാളീവേഷം ധരിച്ച യുവാവിനെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവത്തില്‍ ഏഴ് പേര്‍ പോലീസ് പിടിയില്‍. കല്ലു എന്നയാളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തിയ നിലയില്‍ എന്‍എസ്‌ഐസി വനപ്രദേശത്ത് നിന്ന് കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു. പിടിയിലായവരില്‍ മൂന്ന് പേര്‍ പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്തവരാണ്.

കല്‍ക്കാജി മന്ദിറിനടുത്തുള്ള ധര്‍മ്മശാലയില്‍ വളര്‍ന്നയാളാണ് അനാഥനായ കല്ലു. ട്രാന്‍സ്ജന്‍ഡേഴ്‌സിനൊപ്പം കല്ലു കാളിപൂജയില്‍ പങ്കെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. ചൊവ്വ,ശനി ദിവസങ്ങളില്‍ ഇയാള്‍ കാളീദേവിയെപ്പോലെ വേഷം ധരിച്ച് നടക്കുക പതിവായിരുന്നെന്നും പോലീസ് പറയുന്നു. കൊല്ലപ്പെട്ട രാത്രിയിലും ഇയാള്‍ കാളീവേഷത്തിലായിരുന്നു.

ഇത് മദ്യപിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ഏഴംഗസംഘത്തിന്റെ ശ്രദ്ധയില്‍പ്പെടുകയായിരുന്നു. കല്ലുവിനെ ഇവര്‍ കളിയാക്കിയതാണ് വാക്കേറ്റത്തിലും പിന്നീട് കൊലപാതകത്തിലും കലാശിച്ചത്. വനത്തിനുള്ളിലേക്ക് കല്ലുവിനെ വലിച്ചിഴച്ചുകൊണ്ടുപോയ സംഘം അയാളെ വെട്ടിക്കൊലപ്പെടുത്തുകയായിരുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഇവര്‍ അവിടെനിന്ന് രക്ഷപെടുകയും ചെയ്തു.

നിരവധി പേരെ ചോദ്യം ചെയ്തതില്‍ നിന്നാണ് പ്രതികളെ പോലീസ് തിരിച്ചറിഞ്ഞതും ഗോവിന്ദപുരിയില്‍ നിന്ന് പിടികൂടിയതും. കുട്ടികളൊഴിച്ചുള്ളവരുടെ അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയതായി പോലീസ് അറിയിച്ചു.

