ന്യൂഡല്‍ഹി: സ്വകാര്യ വാഹനങ്ങള്‍ നിരത്തിലിറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒറ്റയക്ക-ഇരട്ടയക്ക നിയന്ത്രണം ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ താത്കാലത്തേക്ക് പിന്‍വലിച്ചു. നിയന്ത്രണത്തില്‍നിന്ന് ആരെയും ഒഴിവാക്കേണ്ടതില്ലെന്ന ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണലിന്റെ നിര്‍ദേശം പാലിക്കാന്‍ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്നാക്കം പോയത്.

In light of the the two conditions by NGT on 2 wheelers & women, at the moment we are calling it off. We will go back to NGT on Monday, file a review petition for them to reconsider their decision regarding the two: Kailash Gehlot, Delhi Delhi Transport Minister #OddEven pic.twitter.com/DIPYSyV08f