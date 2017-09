നിസാമാബാദ്: ദസറ ആഘോഷത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ആളുകള്‍ക്ക് മേല്‍ തകര്‍ന്നുവീണ്‌ രണ്ട് പേര്‍ മരിച്ചു.

തെലുങ്കാന നിസാമാബാദിലെ യശോദ(32), പി ഹരിക(7) എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. 17 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേല്‍ക്കുകയും ചെയ്തു. ചടങ്ങിനിടെ വെള്ളിയാഴ്ച വൈകുന്നേരത്തോടെ ആളൂര്‍ വില്ലേജിലെ ഭഗവതി ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ചുറ്റുമതലിനോട് ചേര്‍ന്നുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരുഭാഗം കൂടിനിന്നവരുടെ മേല്‍ പതിക്കുകയായിരുന്നു.

ആഘോഷത്തിനിടെ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് വീഴുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങളും സാമൂഹ്യമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്‌.

ചടങ്ങിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാന്‍ കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകളിലെ ഭാഗത്ത് കയറിയവരാണ് അപകടത്തില്‍ പെട്ടത്.

ആളുകളുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചതോടെ ഇവര്‍ നിന്നിരുന്ന കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗം ഇടിഞ്ഞ് താഴെ നിന്നിരുന്ന ജനങ്ങളുടെ ദേഹത്തേക്ക് വീഴുകയായിരുന്നു

#WATCH: Moment when part of a building collapsed during #Dussehra festivities in #Telangana's #Nizamabad yesterday; 2 killed and 20 injured pic.twitter.com/ogqfBr5is5