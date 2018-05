ഗാന്ധിനഗര്‍: ഗുജറാത്തില്‍ ദളിത് വിഭാഗത്തില്‍പ്പെട്ടയാളെ കെട്ടിയിട്ട് തല്ലിക്കൊന്നു. രാജ്‌കോട്ടിലാണ് സംഭവം. മുകേഷ് വാണിയ എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

ഇയാളെ കെട്ടിയിട്ട് വടികൊണ്ടു മര്‍ദിക്കുന്നതിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങള്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുന്നുണ്ട്. രണ്ടുപേര്‍ ചേര്‍ന്നാണ് മുകേഷിനെ മര്‍ദിക്കുന്നത്. മുകേഷ് നിലവിളിക്കുന്നതും വീഡിയോയില്‍ കാണാം.

മുകേഷിന്റെ ഭാര്യക്കും മര്‍ദനമേറ്റതായി ആരോപണം ഉയര്‍ന്നിട്ടണ്ടെന്ന് എന്‍ ഡി ടിവി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നു. ഒരു ഫാക്ടറി ഉടമയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് മുകേഷിനെ മര്‍ദിച്ചതെന്നാണ് പോലീസില്‍ ലഭിച്ച പരാതിയില്‍ പറയുന്നത്.

മുകേഷിനെ രണ്ടുപേര്‍ ചേര്‍ന്ന് മര്‍ദിക്കുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഗുജറാത്തില്‍നിന്നുള്ള ദളിത് നേതാവ് ജിഗ്നേഷ് മേവാനി ട്വിറ്ററില്‍ പങ്കുവച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദളിതുകള്‍ക്ക് ഗുജറാത്ത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്ന ഹാഷ് ടാഗോടെയാണ് ജിഗ്നേഷ് വീഡിയോ പങ്കുവച്ചിട്ടുള്ളത്. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അഞ്ചുപേര്‍ പിടിയിലായതായി സൂചനയുണ്ട്.

'Mr. Mukesh Vaniya belonging to a scheduled caste was miserably thrashed and murdered by factory owners in Rajkot and his wife was brutally beaten up'.#GujaratIsNotSafe4Dalit pic.twitter.com/ffJfn7rNSc