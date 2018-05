കൊല്‍ക്കത്ത: സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പിന്തുണച്ചയാളെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസില്‍ അറസ്റ്റിലായ തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ വീട്ടുവളപ്പില്‍നിന്ന് നൂറുകണക്കിന് നാടന്‍ബോംബുകള്‍ കണ്ടെത്തി.

തൃണമൂല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ മുന്‍ എം എല്‍ എ അറാബുള്‍ ഇസ്ലാമിന്റെ ഭംഗാറിലെ വീട്ടുപരിസരത്തുനിന്നാണ് നാടന്‍ ബോംബുകള്‍ പോലീസ് കണ്ടെത്തിയത്. വീട്ടുവളപ്പില്‍ വലിയ കുഴിക്കുള്ളില്‍ ബക്കറ്റുകളിലാണ് ബോംബുകള്‍ സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതെന്ന് എന്‍ ഡി ടി വി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

ഹഫിസുള്‍ മൊല്ല എന്നയാളുടെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് അറാബുല്‍ അറസ്റ്റിലായത്. പശ്ചിമബംഗാള്‍ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്ന സ്വതന്ത്രസ്ഥാനാര്‍ഥിയെ പിന്തുണച്ചിരുന്ന ആളാണ് ഹഫിസുള്‍. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ റാലിയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനിടെയാണ് ഹഫിസുളിന് തലയ്ക്കു വെടിയേറ്റത്.

അതേസമയം, അറാബുലിന്റെ അറസ്റ്റ് കണ്ണില്‍പൊടിയിടാനുള്ള ശ്രമമാണെന്ന് പ്രതിപക്ഷം ആരോപിച്ചു. മുഖ്യമന്ത്രി മമതാ ബാനര്‍ജിയുടെ നിര്‍ദേശപ്രകാരമാണ് അറാബുളിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

content highlights:Crude bombs found from backyard of trinamool congress former mla arrested for murder