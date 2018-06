ശ്രീനഗര്‍: കശ്മീരില്‍ സിആര്‍പിഎഫ് വാഹനം തടയാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടെ പ്രതിഷേധക്കാരുടെ മേല്‍ വാഹനം കയറിയിറങ്ങി. സംഭവത്തില്‍ ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ ഒരാള്‍ മരിച്ചു. രണ്ടുപേരുടെ നില ഗുരുതരമാണ്‌. പ്രതിഷേധക്കാര്‍ വാഹനത്തിന് നേര്‍ക്ക് കല്ലേറും നടത്തി. ഇതിനിടയിലാണ് വാഹനം ഇവരുടെ മേല്‍ കയറിയിറങ്ങിയത്‌.

ശ്രീനഗറിലെ നൗഹാട്ട മേഖലയില്‍ പ്രതിഷേധക്കാരെ ഒഴിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സൈന്യം നടത്തിയ നീക്കത്തിനൊടുവിലാണ് ആള്‍ക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് വാഹനം ഓടിച്ചുകയറ്റിയത്. മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ഇറക്കി മടങ്ങി വരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം.

കശ്മീര്‍ മേഖലയിലെ സമാധാനം വിലയിരുത്തുന്നതിനായി കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി രാജ്‌നാഥ് സിങ് സന്ദര്‍ശനം നടത്താനിരിക്കെയാണ് ഈ സംഭവം. റംസാനും അമര്‍നാഥ് തീര്‍ഥാടനവും പ്രമാണിച്ച് കശ്മീരില്‍ വെടിനിര്‍ത്തല്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്‌. ഈ നീക്കങ്ങള്‍ക്ക് മങ്ങലേല്‍പ്പിക്കുന്നതാണ് സൈനികരുടെ ഈ നടപടി.

ജൂണ്‍ 29ന് ആരംഭിക്കുന്ന അമര്‍നാഥ് തീര്‍ഥാടനം സംബന്ധിച്ച ഒരുക്കങ്ങള്‍ വിലയിരുത്തുന്നതിനും ഹൂറിയത്ത് നേതാക്കള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നേതാക്കളുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനുമാണ് രാജ്‌നാഥ് സിങ് കശ്മീരില്‍ എത്തുന്നത്.

Earlier they tied people to the fronts of jeeps & paraded them around villages to deter protestors now they just drive their jeeps right over protestors. Is this your new SOP @MehboobaMufti sahiba? Ceasefire means no guns so use jeeps? https://t.co/42W6vGAPVi