തിരുവനന്തപുരം:സി.ബി.ഐ എന്നത് ആര്‍.എസ്.എസ് നിയന്ത്രിക്കുന്ന അന്വേഷണ ഏജന്‍സിയാണെന്നും ഒരന്വേഷണത്തെയും ഭയക്കുന്നില്ലെന്നും സി.പി.എം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്‍. സി.ബി.ഐ അന്വേഷണം കാണിച്ച് സി.പി.എമ്മിനെ ഭയപ്പെടുത്തേണ്ട, സിബിഐയെ ആദ്യമായിട്ടല്ല സിപിഎം കാണുന്നതെന്നും കോടിയേരി പറഞ്ഞു. കണ്ണൂരിലെ യൂത്ത്‌കോണ്‍ഗ്രസ് പ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഷുഹൈബിന്റെ കൊലപാതക അന്വേഷണം സിബിഐക്ക് വിട്ട ഹൈക്കോടി വിധിക്ക് ശേഷം മാധ്യമങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു കോടിയേരി.

ഷുഹൈബിന്റെ കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ അന്വേഷണമാണ് കേരള പോലീസ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും എന്തിനാണ് സിബിഐ അന്വേഷിക്കട്ടെയെന്ന നിലപാടിലേക്ക് ഹൈക്കോടതിയെത്തിയത് എന്നറിയില്ല. സിബിഐ അന്വേഷണം രാഷ്ട്രീയ വിഷയമാക്കി മാറ്റാനാണ് കോണ്‍ഗ്രസും ബിജെപിയും ശ്രമിച്ചത്. അവരുടെ അവിശുദ്ധ കൂട്ടുകെട്ടിന്റെ വഴിത്തിരിവാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സിബിഐ അന്വേഷണം.

കേസുമായി ഒരു ബന്ധവുമില്ലാത്തവരെ പ്രതിയാക്കാന്‍ സിബിഐ ശ്രമിച്ചത് കേരളത്തിന് അനുഭവമുള്ള കാര്യമാണ്. ഇതേ അവസ്ഥ ഈ കേസിലുമുണ്ടായാല്‍ അതിനെ രാഷ്ട്രീയമായും, നിയമപരമായും നേരിടും. രാജ്യത്താകമാനം കമ്യൂണിസ്റ്റ് വേട്ട നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സംഘപരിവാര്‍ സംഘടനകള്‍. ഇതില്‍ നിന്നും ശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് സിബിഐ അന്വേഷണത്തെ ചിലര്‍ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. കമ്യൂണിസത്തെ തുടച്ച് നീക്കുമെന്ന് പറയുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് സിബിഐ വകുപ്പ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. യഥാര്‍ഥ പ്രതികളെ പിടികൂടാനാണ് അന്വേഷണമെങ്കില്‍ സഹകരിക്കും, മറിച്ചാണെങ്കില്‍ ചെറുക്കുമെന്നും കോടിയേരി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.