താനെ: ഐ.എ.എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ബ്ലാക്ക്‌മെയില്‍ ചെയ്ത്‌ ഏഴ് കോടി രൂപ തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചെന്ന പരാതിയില്‍ യുവദമ്പതികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. സ്വകാര്യ ഡിറ്റക്ടീവ് ആയി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന സതീഷ് മംഗ്ലെ എന്ന യുവാവിനേയും ഭാര്യയേയുമാണ് പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. അഴിമതി ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്ത ഐഎഎസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ബ്ലാക്ക്‌മെയില്‍ ചെയ്ത്‌ പണം തട്ടിയെടുക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചുവെന്നാണ് ഇവര്‍ക്കെതിരെയുള്ള കേസ്.

കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്തിലാണ് മഹാരാഷ്ട്ര റോഡ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ വൈസ് ചെയര്‍മാനും മാനേജിങ് ഡയറക്ടറുമായ രാധേശ്യാം മോപ്പല്‍വാര്‍ എന്ന മുതിര്‍ന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനെ അഴിമതി ആരോപണത്തെ തുടര്‍ന്ന് സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും മുഖ്യമന്ത്രി ദേവേന്ദ്ര ഫഡ്‌നാവിസ്‌ നീക്കം ചെയ്തത്. സ്വകാര്യ ഡിറ്റക്ടീവായ മംഗ്ലെ പുറത്തുവിട്ട ചില ഓഡിയോ ക്ലിപ്പുകളാണ് മോപ്പല്‍വാറിനെതിരെയുള്ള നടപടിക്ക് വഴിവെച്ചത്.

സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും താല്‍ക്കാലികമായി മാറ്റി നിര്‍ത്തിയെങ്കിലും കൂടുതല്‍ ഫോണ്‍ സംഭാഷണങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മംഗ്ലെ ഉദ്യോഗസ്ഥനോട് പണം ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു. ഏഴ് കോടി രൂപ നല്‍കിയില്ലെങ്കില്‍ ചോര്‍ത്തിയ ശബ്ദസന്ദേശങ്ങള്‍ പുറത്തുവിടുമെന്നായിരുന്നു ഭീഷണി. മുഴുവന്‍ പണവുമായി ഒക്ടോബര്‍ 23ന് നാസിക് ഹൈവേയിലെ ടോള്‍ പ്ലാസയിലെത്തണമെന്നും മംഗ്ലെ ആവശ്യപ്പെട്ടു. തുടര്‍ന്ന് മോപ്പല്‍വാര്‍ താനെ പോലീസില്‍ പരാതി നല്‍കുകയായിരുന്നു.

പോലീസ് അന്വേഷണത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഡോംബിവില്ലിലെ വാടക ഫ്‌ളാറ്റില്‍ നിന്നാണ് സതീഷ് മംഗ്ലയേയും ഭാര്യ ശ്രദ്ധയേയും പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. രണ്ട് ലാപ്‌ടോപ്പ്, അഞ്ച് മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍, നാല് പെന്‍ഡ്രൈവ്, പതിനഞ്ച് സിഡികളും ചില രേഖകളും പോലീസ് കണ്ടെടുത്തതായി പോലീസ് കമ്മീഷണര്‍ പരം ഭീര്‍ പറഞ്ഞു.

സെക്രട്ടറിയേറ്റില്‍ എന്തെങ്കിലും ചെയ്ത് തരണമെങ്കില്‍ കൈക്കൂലി നല്‍കണമെന്നുള്ള മോപ്പല്‍വാറിന്റെ പരാമര്‍ശമടങ്ങുന്ന ഫോണ്‍ സംഭാഷണം മംഗ്ലെ നേരത്തെ മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് കൈമാറിയിരുന്നു. വിവാദങ്ങളെ തുടര്‍ന്ന് സതീഷ് മംഗ്ലയെ സര്‍വ്വീസില്‍ നിന്നും സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തിരുന്നു. കൂടുതല്‍ ക്ലിപ്പുകള്‍ പുറത്തുവിടാതിരിക്കണമെങ്കില്‍ പത്ത് കോടി രൂപ നല്‍കണമെന്നായിരുന്നു ആവശ്യം. എന്നാല്‍ ഇതിന് മോപ്പല്‍വാര്‍ തയ്യാറായില്ല. തുടര്‍ന്ന് ഏഴ് കോടി രൂപ നല്‍കിയാല്‍ മതിയെന്നായിരുന്നു മംഗ്ലെയുടെ ആവശ്യം.