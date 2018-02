ജയ്പുര്‍: ഇരുപത്തിമൂന്നുകാരനായ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ സമയോചിത ഇടപെടല്‍ മൂലം പരാജയപ്പെട്ടത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും ബാങ്ക് കവര്‍ച്ചാ ശ്രമം. ജയ്പൂരിലെ ഒരു ബാങ്കില്‍ നടത്തിയ 925 കോടി രൂപയുടെ കവര്‍ച്ചാ ശ്രമമാണ് സീതറാം എന്ന പോലീസ് കോണ്‍സ്റ്റബിള്‍ പരാജയപ്പെടുത്തിയത്. തിങ്കളാഴ് രാത്രിയായിരുന്നും സംഭവം.

മുഖം മൂടി ധരിച്ച് ആയുധങ്ങളുമായി എത്തിയ 13 പേരാണ് രാത്രി 2.30 ഓടെ ജയ്പൂര്‍ നഗരം കേന്ദ്രമാക്കി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ബാങ്കിന്റെ ബ്രാഞ്ചിലെത്തിയത്. ബാങ്കിലുണ്ടായിരുന്ന സുരക്ഷാ ഗാര്‍ഡിനെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഇവര്‍ ബാങ്കിന്റെ ഷട്ടര്‍ ഗെയിറ്റ് തുറക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. ഇതോടെ അപായ അലാറം മുഴങ്ങി. സമീപത്ത് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന സീതറാം ഉടന്‍ സ്ഥലത്ത് കുതിച്ചെത്തി കവര്‍ച്ചക്കാര്‍ക്കു നേരെ വെടിയുതിര്‍ക്കുകയായിരുന്നു. പിടിച്ച് നില്‍ക്കാനാകാതെ കവര്‍ച്ചക്കാര്‍ വന്ന കാറില്‍തന്നെ കടന്നുകളഞ്ഞു. സീതറാം തന്നെ പോലീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ റൂമിലേക്ക് നല്‍കിയ വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ വന്‍ പോലീസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് എത്തിയപ്പോഴേക്കും കവര്‍ച്ചക്കാര്‍ രക്ഷപ്പെട്ടിരുന്നു. സമീപത്തെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് കവര്‍ച്ചാ സംഘത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് ജയ്പുര്‍ എ.സി.പി പ്രഫുല്‍ കുമാര്‍ അറിയിച്ചു.

ബാങ്കിന്റെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വിവിധ ബ്രാഞ്ചുകളില്‍ നിന്നുള്ള പണം ശേഖരിക്കുകയും വിതരണം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ചെസ്റ്റ് ബ്രാഞ്ചിലാണ് കവര്‍ച്ചാശ്രമം നടന്നത്. തിങ്കളാഴ്ച ബാങ്കില്‍ എത്തിയ പണത്തിന്റെ അളവ് മുന്‍ക്കൂട്ടി അറിഞ്ഞാന്‍ കവര്‍ച്ച ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്ന് കരുതുന്നതായി പോലീസ് പറഞ്ഞു. റിസര്‍വ്വ ബാങ്ക് നല്‍കുന്ന സുരക്ഷാ മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദേശങ്ങള്‍ ഈ ബാങ്ക് പിന്തുടരുന്നില്ലെന്ന് പോലീസ് കണ്ടെത്തി. സമയോചിത ഇടപെടല്‍ നടത്തിയ പോലീസുകാരനെ ഐപിഎസ് അസോസിയേഷന്‍ ഓഫ് ഇന്ത്യ അഭിനന്ദിച്ചു.

Constable #Sitaram~what an incredible presence of mind & valour to have this heist halted! You not only saved vast amount of cash but have also become an icon & made each one of us proud. Well done & you have our best wishes.@PMOIndia @VasundharaBJP @PoliceRajasthan @HMOIndia pic.twitter.com/qhsuhWiXV8