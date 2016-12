ന്യൂഡൽഹി: ബാങ്ക് ക്യൂവിൽ നിന്ന മുൻ സൈനികന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ ക്രൂരമായ മർദ്ദനം. കർണാടകയിലെ ബഗൽകോട്ടിലെ ബാങ്കിനു മുന്നിൽ ക്യൂവിലായിരുന്ന 55കാരനായ നന്ദപ്പയ്ക്കാണ് ദുരനുഭവമുണ്ടായത്.

സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ വൈറലാവുകയാണ്. ക്യൂവിലുണ്ടായിരുന്നവർ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെയാണ് സംഭവം പുറത്തായത്.

ക്യൂവിൽ മുൻ നിരയിലായിരുന്ന സൈനികനെ ബാങ്ക് കവാടത്തിനടത്ത് തടയുകയും പലതവണ ക്രൂരമായി മർദ്ദിച്ച് പിന്നോട്ട് തള്ളുന്നതുമാണ് ദൃശ്യത്തിലുള്ളത്. മർദ്ദനം തുടരാനൊരുങ്ങിയ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനെ ക്യൂവിലുണ്ടായിരുന്ന മറ്റുള്ളവർ ചേർന്ന് അനുനയിപ്പിക്കുന്നതും കാണാം.

രാജ്യത്ത് 1000, 500 രൂപയുടെ കറൻസികൾ നിരോധിച്ച ശേഷം ബാങ്കുകൾക്കും എ.ടി.എംകൾക്കും മുന്നിൽ വൻ തിരക്കായിരുന്നു അനുഭവപ്പെട്ടത്. കറൻസി മാറ്റിയെടുക്കുന്നതും അക്കൗണ്ടിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ എഴുപതിലധികം ആളുകൾ മരണപ്പെട്ടതായാണ് കണക്ക്.

അടുത്തിടെ മണിപ്പൂരിലെ ഇൻഫാലിൽ പെൻഷൻ വാങ്ങാൻ ഹെഡ്‌പോസ്‌റ്റോഫിസിലെത്തിയ വയോധികൻ കുഴഞ്ഞു വീണു മരിച്ചിരുന്നു.

#WATCH: An ex-Serviceman repeatedly slapped by a Policeman in a bank queue in Bagalkot(Karnataka) #DeMonetisation pic.twitter.com/2loSP3Lz6K