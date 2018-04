ന്യൂഡല്‍ഹി: വിഡ്ഢിദിനത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയെയും ബിജെപിയെയും പരിഹസിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ പ്രത്യേക വാര്‍ത്താ ബുള്ളറ്റിന്‍. ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സമാനതകളില്ലാത്ത ആക്രമണം.

'അച്ഛേ ദിന്‍ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി എല്ലാവരുടെയും അക്കൗണ്ടുകളിലേക്ക് 15 ലക്ഷം രൂപ വീതം നിക്ഷേപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ, അക്കൗണ്ട് ബാലന്‍സ് 0 രൂപയായിരിക്കും. ഇതാ ഈ മണിക്കൂറിലെ വേറെ ചില പ്രധാനവാര്‍ത്തകള്‍, എല്ലാവര്‍ക്കും വിഡ്ഢിദിനാശംസകള്‍. 'കോണ്‍ഗ്രസ് ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു.

ബ്രേക്കിംഗ് ന്യൂസ് വീഡിയോ എന്ന തരത്തിലാണ് നോട്ട് പിന്‍വലിക്കലും നീരവ് മോദിയുടെ കാര്യവും സ്വച്ഛ് ഭാരത് ക്യാമ്പയിനും തൊഴിലില്ലായ്മയുമെല്ലാം ട്വീറ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. നോട്ട് പിന്‍വലിക്കല്‍ മൂലം അഴിമതി ഇല്ലാതായതായി വീഡിയോയില്‍ പറയുന്നുണ്ട്.

PM-MyGovt

An amount of INR 15,00,000.00 has been CREDITED to your A/C on 01/04/2018 towards Acche Din. Ref No. https://t.co/Se1tLgez25 Avail.bal INR 0.00

Here are some other BREAKING NEWS stories trending this hour: #HappyJumlaDivas pic.twitter.com/N5SPnQIlsY