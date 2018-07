ന്യൂഡല്‍ഹി: ബിജെപിക്കെതിരെ കോണ്‍ഗ്രസ് പുറത്തുവിട്ട വീഡിയോയുടെ പേരില്‍ ഇരു കക്ഷികളിലെയും നേതാക്കള്‍ തമ്മില്‍ ഏറ്റുമുട്ടല്‍. രാജസ്ഥാനിലെ ബിജെപി മുഖ്യമന്ത്രി വസുന്ധര രാജയ്‌ക്കെതിരെ ജനങ്ങള്‍ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുകയും പ്രതിഷേധിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ വിമര്‍ശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തിയിരിക്കുന്നത്.

ശനിയാഴ്ച ജയ്പൂരില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി പങ്കെടുത്ത ചടങ്ങില്‍ വസുന്ധര രാജയ്‌ക്കെതിരെ ജനങ്ങള്‍ നടത്തിയ പ്രക്ഷോഭം എന്ന നിലയിലായിരുന്നു കോണ്‍ഗ്രസ് തങ്ങളുടെ ട്വിറ്ററിലൂടെ വീഡിയോ പുറത്തുവിട്ടത്. ഫെയ്സ്ബുക്കിനെ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് സ്വന്തം പാര്‍ട്ടിയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയാണെന്നും കോണ്‍ഗ്രസ് വിമര്‍ശിച്ചിരുന്നു.

വീഡിയോ പുറത്തുവന്നതിനു പിന്നാലെ കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ രൂക്ഷ വിമര്‍ശനവുമായി ബിജെപി രംഗത്തെത്തി. വീഡിയോ അഞ്ച് മാസം മുന്‍പത്തേതാണെന്നും പതിവുപോലെ കോണ്‍ഗ്രസ് ഇത്തവണയും സെല്‍ഫ് ഗോള്‍ ആണ് അടിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും ബിജെപിയുടെ ഐടി ഇന്‍ ചാര്‍ജ് അമിത് മാളവ്യ ട്വീറ്റ് ചെയ്തു.

While PM Modi is gaining control of @facebook , he's losing control of his cadre. Open infighting on display at PM Modi's Jaipur rally. https://t.co/aedJDz6aN5

അമളി മനസ്സിലായ കോണ്‍ഗ്രസ് ഉടന്‍തന്നെ അബദ്ധം സമ്മതിച്ചു. എന്നാല്‍ വീഡിയോ ആധികാരികമാണെന്നും വസുന്ധര രാജയ്‌ക്കെതിരെ ജനങ്ങള്‍ പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നെന്നും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയ ഇന്‍ചാര്‍ജ് ദിവ്യ സ്പന്ദന ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. ബിജെപിക്കെതിരായി ജനരോഷമുയര്‍ന്ന കാര്യം അംഗീകരിക്കാന്‍ തയ്യാറുണ്ടോയെന്ന് അമിത് ഷായെ അവര്‍ വെല്ലുവിളിക്കുകയും ചെയ്തു.

Congress scores a self goal (as always) on Twitter. Claims a 5 month old video is from the prime minister’s rally in Jaipur on Saturday. https://t.co/42hQjGko2n