ന്യൂഡല്‍ഹി: കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക വിവാദത്തില്‍ പരസ്പരം പഴിചാരി കോണ്‍ഗ്രസും ബി.ജെ.പിയും. കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുമായി കോണ്‍ഗ്രസിന് ബന്ധമുണ്ടെന്നാരോപിച്ച് കേന്ദ്രമന്ത്രി രവിശങ്കര്‍ പ്രസാദ് രംഗത്തെത്തി. കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഇടപെടല്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവിന്റെ ആവശ്യത്തോട് പ്രതികരിക്കവെയാണ് മന്ത്രി കോണ്‍ഗ്രസിനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചത്.

കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക 2014-ല്‍ അഞ്ച് കോടിയോളം ആളുകളുടെ വ്യക്തിപരമായ വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തി ദുരുപയോഗം ചെയ്തെന്ന് ബ്രീട്ടണിലെ ചാനല്‍-4 നടത്തിയ അന്വേഷണത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

https://t.co/wBcEWwltON - In this report on Cambridge Analytica there is an ostensible claim by them or the jurno’s that they have worked on Indian elections/campaigns. Election Commission should enquire/recommend investigation what services & to whom they were offering in India

— Manish Tewari (@ManishTewari) March 21, 2018

ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്ക ഇന്ത്യന്‍ എന്ത് സേവനമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെന്നും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്‍ അന്വേഷിക്കണമെന്ന് മനീഷ് തിവാരി ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാല്‍, കോണ്‍ഗ്രസ് ഇത്തരത്തില്‍ ആളുകളുടെ വിവരം മോഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഇത് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയത്തിനായി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ആരോപിച്ചു. കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടിയുടെയും പാര്‍ട്ടി അധ്യക്ഷന്റെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുടെ പങ്കിനെയും അദ്ദേഹം ചോദ്യം ചെയ്തു.

News about Congress engaged/engaging with Cambridge Analytica is absolutely false. — Divya Spandana/Ramya (@divyaspandana) March 21, 2018

കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയുമായി കോണ്‍ഗ്രസിന് ബന്ധമുണ്ടെന്ന ബിജെപിയുടെ ആരോപണം ശുദ്ധ അസംബന്ധമാണെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് സോഷ്യല്‍ മീഡിയ മേധാവി ദിവ്യ സ്പന്ദന ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. ഇറാഖില്‍ 39 ഇന്ത്യക്കാരെ ഐഎസ് ഭീകരര്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയതില്‍ ജനശ്രദ്ധ തിരിക്കാനാണ് സര്‍ക്കാര്‍ ഇത്തരം ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നതെന്നും ദിവ്യ അറിയിച്ചു.

ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങളുടെ രഹസ്യ വിവരങ്ങള്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് പാര്‍ട്ടി കേംബ്രിജ് അനലിറ്റിക്കയ്ക്ക് കൈമറായിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവര്‍ക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജയം നല്‍കുമെന്നാണോ കരുതുന്നതെന്നും രവി ശങ്കര്‍ പ്രസാദ് ചോദിച്ചു.