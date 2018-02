ന്യൂഡൽഹി: ബിജെപി എന്ന പാര്‍ട്ടി പരിപൂര്‍ണ്ണമായും സ്ത്രീവിരുദ്ധമെന്ന് ആരോപിക്കുന്ന വീഡിയോ ഇറക്കി കോണ്‍ഗ്രസ്സ് രംഗത്ത്. മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ്സ് നേതാവ് രേണുകാ ചൗധരി പാര്‍ലമെന്റില്‍ ചിരിച്ചതിനെ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രൂക്ഷമായി പരിഹസിച്ചതിനു പിന്നാലെയാണ് വീഡിയോയുമായി കോണ്‍ഗ്രസ്സ് രംഗപ്രവേശനം ചെയ്തത്. എന്നാല്‍ രണ്ടാം കിട വീഡിയോ നിര്‍മ്മാണ കമ്പനിയാണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് എന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ഈ നീക്കത്തെ ബിജെപി പ്രതിരോധിച്ചിരിക്കുന്നത്.

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, ആര്‍എസ്എസ് നേതാവ് മോഹന്‍ഭാഗവത്, ധനമന്ത്രി അരുണ്‍ജെയ്റ്റ്‌ലി എന്നിവരുള്‍പ്പെടെയുള്ളവര്‍ വിവിധ അവസരങ്ങളില്‍ നടത്തിയ സ്ത്രീ വിരുദ്ധ പരാമര്‍ശങ്ങളെ കോര്‍ത്തിണക്കിയ വീഡിയോ ആണ് കോണ്‍ഗ്രസ്സ് ഔദ്യോഗിക ട്വിറ്റര്‍ അക്കൗണ്ടില്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്.

Misogyny runs deep within the BJP and PM Modi's statements are a classic example of this deplorable mindset. #MisogynisticModi pic.twitter.com/81u6JC4kyj